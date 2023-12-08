Выплаты ВПЛ: кто из украинцев может получить помощь до 5 тысяч гривен

Благодаря денежной помощи определенные категории украинцев со статусом ВПЛ смогут улучшить свое финансовое состояние.

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В Украине некоторым гражданам доступна новая финансовая помощь, размер которой составляет от одной до пяти тысяч гривен. Выплаты предназначены украинцам, которые пострадали от боевых действий во время полномасштабного вторжения ВС РФ. Заявки принимаются в центрах поддержки "ЯМариуполь" до 10 декабря, сообщается в Telegram-канале организации.

Кто может получить финансовую помощь

Известно, что деньги предназначены внутренне перемещенных лицам (ВПЛ) из временно оккупированного Мариуполя, а именно:

членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

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Родственники погибших военных получат по 5 тысяч гривен на каждого члена семьи, а пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы могут рассчитывать на 1 тысячу гривен.

Как подать заявку

Сбором всей необходимой информации занимаются помощники ветеранов в центрах поддержки. Они работают в следующих городах страны:

Запорожье — проспект Соборный, 150 А;

Днепр — улица Андрея Фабра, 10;

Винница — улица Соборная, 50;

Киев — улица Антоновича, 39 и улица Магнитогорская, 9;

Кропивницкий — улица Академика Паученко, 41/26;

Хмельницкий — улица Героев Мариуполя, 3а;

Ивано-Франковск, улица Военных Ветеранов, 12;

Калуш, ул. Грушевского, 13;

Одесса — ул. Пишоновская, 30 А;

Львов — Галицкая площадь, 15;

Кривой Рог — ул. Героев АТО, 11;

Черкассы — улица Владимира Ложешникова, 52;

Тернополь — площадь Героев Евромайдана, 9

Черновцы — Центральная площадь, 1 (вход с улицы Ивана Франко)

Ужгород — улица Капушанская, 2

Ровно — улица Мицкевича, 5

Напомним, что с 1 сентября некоторым категориям внутренне перемещенных лиц выплату помощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных, — прекратили.

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