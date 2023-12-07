Мобилизация в Украине с 1 декабря: новобранцам из Киева пообещали дополнительные выплаты

Киевляне, мобилизованные в армию, будут получать от города 30 тысяч гривен. Также в Киевсовете должны принять решения, касающиеся поддержки подразделений ВСУ.

Related video

Киевсовет выделит 10 миллионов гривен на этот год, чтобы выплачивать дополнительные средства мобилизованным в ВСУ жителям города. Об этом 7 декабря заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Киевляне, мобилизованные после 1 декабря, получат от города дополнительно 30 тысяч гривен.

"Такая выплата является одноразовой и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев", — объяснил мэр.

Он рассказал, что на 2023 год власти выделят 10 миллионов, а на следующий год в бюджете заложат 50 миллионов. Все эти средства будут выплачиваться по программе "Защитник Киева".

"Киевсовет нашел на помощь нашим защитникам в этом году почти 7 миллиардов гривен. И продолжает выделять из бюджета эти средства по обращениям наших военных", — отметил Кличко.

Он заверил, что до конца 2023 года будут приняты еще несколько решений. Они касаются финансовой помощи подразделениям Вооруженных сил.

"В частности, готовим проекты решений к следующему заседанию. Чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен", — добавил городской голова.

Напомним, похожую инициативу уже ввели 29 ноября в Одессе. Каждый мобилизованный житель города может получить дополнительно 20 тысяч гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине должны ускорить прохождение ВВК. В ближайшее время заключения врачей планируют цифровизировать.