Миграция ради лучшей жизни. Куда и почему переезжают украинские беженцы

Украинские мигранты уже пришли в себя после начала полномасштабной войны и вспомнили, что хорошо там, где нас неn. Сегодня многие сравнивают условия, считают деньги и решают, в какую страну можно поехать, чтобы начать жизнь с очередного чистого листа. Куда и почему украинцы едут, когда принимают решение, что изменения им нужны, а возвращение в Украину — нет.

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Украинцы в Европе все активнее меняют страны проживания. Если в начале полномасштабной войны основным местом дислокации украинских беженцев была Польша, то сейчас она уступила первенство Германии. Главная причина утечки рабочих рук на Запад — материальная: в Германии выше и пособия, и зарплаты. А украинцы, осознавая, что война затянулась, начинают думать о долгосрочных перспективах и искать более комфортные условия жизни.

Из Польши в Германию: в поисках друзей и денег

Весной 2022-го миллионы украинцев пересекали украинско-польскую границу и принимали решение дальше не ехать. Во-первых, все хотели быть ближе к дому, чтобы сразу после окончания войны, в тот же день, оказаться дома. Во-вторых, поляки приняли украинских беженцев очень гостеприимно, а языковой барьер почти не ощущался.

В 2022-м миллионы украинцев пересекали украинско-польскую границу и принимали решение дальше не ехать Фото: УНИАН

Но сейчас ситуация изменилась, и вот уже несколько месяцев подряд Польша теряет украинцев, которые едут в Германию. Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины, тогда как в Польше их было менее 975 тысяч. Это означает, что за год количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч человек, а в Германии в то же время выросло более чем на 410 тыс. Эта динамика продолжилась, и по состоянию на 28 ноября, по данным УВКБ ОНН, в Германии количество украинцев увеличилось до 1,12 млн, а в Польше уменьшилось до 954 тысяч.

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Жилье, язык, работа. Как адаптируются за границей беженцы из Украины и вернутся ли они домой

По данным исследования Миграционной платформы EWL, на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего влияет наличие друзей и знакомых в Германии (43%), а также материальные вопросы: более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

"После 24 февраля 2022 года Германия ответила на наплыв беженцев из Украины введением либеральных правил доступа к рынку труда, быстрых и часто обязательных языковых и профессиональных курсов для этих граждан Украины. В то же время страна использует высокий уровень профессиональной квалификации украинских граждан. Эти действия в сочетании с острой нехваткой рабочей силы на немецком рынке указывают на вероятность дальнейшего усиления этого миграционного тренда", — комментирует результаты исследования Анджей Коркус, председатель правления Миграционной платформы EWL.

После 24 февраля 2022 года Германия ответила на наплыв беженцев из Украины введением либеральных правил доступа к рынку труда, быстрых языковых и профессиональных курсов.

К тому же, как стало известно на днях, Германия продлила срок временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года. Статус временной защиты продлевается автоматически: украинцам не нужно ни подавать заявление, ни посещать иммиграционные органы для оформления процедуры. Между тем, отток украинцев из Польши имеет еще один контекст — отношение к украинцам уже не является таким приветливым, а блокирование украинской границы, на которое правительство соседней страны якобы не может повлиять, создает дополнительные сложности во взаимопонимании наших сограждан с гражданами принимающей страны.

В поисках лучшего: реальность, которая не всем подходит

В целом, по данным ООН, украинцы мигрируют внутри ЕС довольно живо. Всего за полтора месяца (с 10 октября 2023 года) количество украинцев в Германии выросло с 1,1 млн до более 1,12 млн человек, в Чехии — с 361,4 до 369,5 тысяч, в Великобритании — с 210,8 тысяч до 248,3, в Нидерландах — с 94,4 тыс. до 136,5 тысяч, в Словакии — с 109,1 до 112,3 тыс. человек, в Ирландии — с 95,9 тысяч до 101 тысячи человек.

Зато в Польше число украинцев уменьшилось с 959,9 тыс. до 954,6 тыс., в Испании — с 190,4 тыс. до 185,9 тысяч, в Румынии — с 85,1 до 82,6 тысяч, во Франции — с 70,6 тыс. до 69,5 тысяч человек.

Украинские беженцы нуждаются в изменениях, но пока это не возвращение домой Фото: Getty Images

Экономические проблемы выталкивают украинских беженцев из Канады, пишет Bloomberg. Аренда жилья в этом государстве оказалась для многих неподъемной, особенно учитывая проблемы с трудоустройством. Только за год средняя стоимость аренды жилья в Канаде выросла на 11% до рекордных 2149 канадских долларов (56,6 тыс. грн), а снять жилье в Торонто будет еще дороже — 2614 канадских долларов (68,8 тыс. грн). Это почти весь доход на одного человека, работающего полный рабочий день за минимальную зарплату, причем до вычета налогов.

В Канаде на аренду жилья придется потратить минимальную зарплату, причем до вычета налогов.

Из Канады украинцы часто отправляются не на Родину, а в Европу, где жизнь и дешевле, и привычнее. Выбор страны здесь часто происходит либо по принципу "у нас там друзья/знакомые", либо из-за фактора языка. После почти двух лет в Канаде и взрослые, и дети уже неплохо знают английский, поэтому перемещаются в Великобританию, Ирландию, или же в Швейцарию, Германию, Швецию, на Кипр.

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"Нужно понимать, что после начала полномасштабной войны украинцы ехали в страны Европы и мира в поисках убежища подальше от зоны боевых действий и рассчитывали быстро вернуться, — отметил в комментарии Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. — Но прошло почти два года, боевые действия продолжаются, и неизвестно, когда закончатся. К тому же многим некуда возвращаться: у кого-то разрушено жилье, а у кого-то больше нет работы, потому что его предприятие уже не действует, ведь на сегодня в Украине уничтожено 29% экономики. Поэтому украинцы постепенно начинают пересматривать свою жизнь в эмиграции и искать страны с более комфортными для них условиями".

Комфортные условия: сколько людей — столько мнений

Единой комфортной для всех украинцев страны не существует, ведь сколько людей — столько мнений относительно комфорта. Кому-то удобно месяцами жить в лагерях для беженцев и ни о чем не думать. Есть немало людей, которые живут в таких лагерях с детьми год-полтора и не собираются ничего менять. Говорят, что их все устраивает. А другие просто застряли в этой реальности: сначала надеялись, что такой лагерь — это решение на неделю-две, потом — на месяц, а сейчас либо привыкли, либо нет сил на решительный шаг.

Среди беженцев есть немало украинцев, которым очень важно не получать помощь и полностью обеспечивать себя самостоятельно Фото: Getty Images

Среди беженцев есть немало украинцев, которым очень важно не получать помощь и полностью обеспечивать себя самостоятельно. Но есть и те, кто предпочитает жить на выплаты от государства как можно дольше. Такие мигранты не пытаются ни искать работу, ни учить язык, ни хоть немного адаптироваться. В Германии мама с ребенком могут получать 900 евро помощи в месяц, а, например, в Ирландии — 1200 евро. Плюс бесплатное жилье и даже бесплатная еда.

Сначала люди надеялись, что лагерь для беженцев — это решение на неделю-две, потом — на месяц, а сейчас или привыкли, или не имеют сил на решительный шаг.

"Эти деньги очень расслабляют и даже заставляют наглеть. Получаешь такую помощь месяц, второй, третий — и вот уже кажется, что тебе все должны. Как только я заметила в себе эти тревожные звоночки, сразу вышла на работу и отказалась от социалки", — поделилась впечатлениями Оксана, живущая в городке неподалеку от Гамбурга.

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"В последнее время, действительно, все больше беженцев выбирают Германию вследствие относительно высоких выплат на детей — там удобно быть иждивенцем, — говорит Василий Воскобойник, — Также в основном за выплатами люди ехали в Норвегию, Данию, Швецию, Ирландию. В то же время в Чехии, Польше, странах Балтии с этим сложнее, ведь небольшие экономики не имеют финансовой возможности платить большие деньги".

Несмотря на маленькие выплаты, беженцев в странах Балтии немало, особенно если смотреть не на абсолютные, а на относительные цифры.

Несмотря на маленькие выплаты, беженцев в странах Балтии немало, особенно если смотреть не на абсолютные, а на относительные цифры. Как пишут СМИ, ссылаясь на данные Евростата, на 1 августа 2023 года в среднем на тысячу жителей ЕС приходится 9,2 беженцев из Украины. Наибольшие относительные показатели оказались в Чехии (33 беженца на 1000 жителей), Польше (26,4), Эстонии (25,9), Литве (25) и Латвии (22,6). И у этого есть свои объяснения.

Цены на продукты в Эстонии почти такие, как в Киеве Фото: Фото Наталья Мичковская

"Во-первых, в странах Балтии нет языкового барьера — вследствие общего прошлого русский понимают в большинстве мест. Во-вторых, я продолжаю работать дистанционно в Украине и получать зарплату в своей компании. Вряд ли я бы смогла на эти деньги жить в Ирландии или Норвегии, а вот на жизнь в Эстонии мне вполне хватает", — рассказала Фокусу Татьяна, которая сейчас живет в Таллинне. По ее словам, цены на аренду, продукты и одежду в Эстонии почти такие же, как в Киеве.

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"Сегодня мы живем в мире без границ, поэтому барьеров для смены страны почти нет, — подытожил Василий Воскобойник. — Так что нет ничего удивительного в том, что украинцы пользуются всеми возможностями. Люди общаются со своими знакомыми в других странах, сравнивают условия, считают деньги и решают, куда они могут поехать и где будет та точка, с которой начнется их новая жизнь".