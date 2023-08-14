Долгий путь домой. Стоит ли Украине ждать возвращения беженцев из-за границы

В Минэкономики говорят, что в течение десяти лет Украине придется дополнительно привлечь на рынок труда 4,5 миллиона работников. Однако уже понятно, что вернуть людей из Европы, которые выехали во время полномасштабной войны, задача достаточно сложная. Фокус исследовал, что украинцам нравится за границей и сколько из них готовы вернуться домой.

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Еще до начала полномасштабной войны польскую экономику поддерживали почти 1,5 миллиона украинских заробитчан. По данным Национального банка Польши, вклад миграции из Украины в рост ВВП Польши в 2014-2018 годах составлял немалые 11%.

Огромная волна военных беженцев из Украины после 24 февраля 2022 года изменила профиль украинских мигрантов в стране. Сейчас большинство украинцев в Польше, как и в других странах Европы, — это женщины, у которых есть дети, и которые часто работают на должностях существенно ниже квалификации, которую они имеют. Но благодаря учебным программам и поддержке работодателей мигранты могут изучать местные языки и приобретать новые профессиональные навыки, что позволит им работать по специальности и снова-таки усиливать европейские экономики. Оптимисты в Украине надеются, что после окончания войны значительная часть беженцев вернется в страну, где применит опыт, приобретенный в Польше и других странах Европы. Но большинство экспертов считают, что на самом деле перспективы — не слишком позитивные.

Постепенно становится ясно, что роста экономики без возвращения людей домой достичь невозможно, ведь все те товары и услуги, которые создают отечественный ВВП, кто-то должен производить и покупать. Для решения проблемы в пылу дискуссий рождаются странные идеи — от "зарплаты, как в Европе" до "не выпускать из страны еще три года после войны".

Неутешительные прогнозы: сколько украинцев намерены остаться за границей

Социологическое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", проведенное Миграционной платформой EWL, Фондом поддержки мигрантов на рынке труда EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, показало, что 40% граждан Украины, которые сегодня проживают в Польше, намерены остаться в этой стране минимум на год или несколько лет. Среди военных беженцев этот процент составляет 30%, а среди довоенных мигрантов — 47%. При этом, 43% украинцев в Польше заинтересованы в получении польского гражданства .

Украинцы, принявшие участие в опросе, отметили, что им нравится жизнь в Украине Фото: УНИАН

Исследование Центра экономической стратегии, которое было проведено по всем основным странам пребывания украинских беженцев (Польша, Германия, Чехия, Италия, Франция, Румыния, Словакия) и результаты которого были опубликованы в феврале 2023-го, демонстрировало несколько лучшие результаты. В целом, большинство опрошенных беженцев отметили, что им больше нравится жизнь в Украине, и только треть опрошенных респондентов отдала предпочтение стране пребывания. Эксперты ЦЭС подчеркнули: эти субъективные оценки являются важной основой для возвращения беженцев домой.

Остаться на чужбине: почему украинцам нравится Польша

Польша — это страна, которая приютила наибольшее количество украинских беженцев, поэтому эксперты часто опираются именно на ситуацию в этой стране. Как выяснило исследование EWL, украинцы адаптируются достаточно быстро. 78% наших соотечественников в Польше уже начали работать, а каждый шестой (17%) рассматривает возможность начать или уже имеет бизнес в этой стране. Треть выбирает сферу услуг, другие — строительство (15%), торговлю (15%), IT-сферу (13%).

По мнению самих опрошенных украинцев в Польше, их интеграции больше всего способствуют доступ к социальным выплатам (50%), облегчение доступа к языковым курсам (48%) и к образованию (47%).

Украинцы довольно комфортно чувствуют себя в Польше Фото: Pexels

"Польша сегодня действительно является самой комфортной страной для украинских мигрантов, — отметил в комментарии Фокусу Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, — Прежде всего, это связано с тем, что еще в 2006 году Польша сделала ставку на привлечение трудовых мигрантов из шести стран по упрощенной системе. Среди этих стран была и Украина. До начала полномасштабной войны в Польше работало по разным оценкам 1,5-2 млн украинцев, поэтому, когда после 24 февраля 2022-го в страну приехали еще полтора миллиона, она была к этому готова. Если добавить сюда общую границу, почти полное отсутствие языкового барьера и похожий менталитет, становится понятно, почему адаптироваться в Польше украинцам значительно проще, чем, например, в Германии".

Нужны рабочие руки: придется ли Украине звать трудовых мигрантов

Еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы, а сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, экономическая ситуация усложняется. По оценке Министерства экономики, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь на рынок труда 4,5 миллиона сотрудников. Но где же их взять?

По мнению эксперта программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игара Тышкевича, надежды на возвращение хотя бы 60% из тех, кто уехал, — просто мечты. Если дети пошли в школу, если произошла интеграция, вероятность возвращения крайне мала. Кейсы других стран говорят о возвращении 60-80%, если эмиграция длилась менее года, 40-50% — от года до двух, а дальше минус 10% каждый последующий год.

Из-за российского вторжения из Украины выехало более 6 млн человек. Большинство беженцев проживают в Польше и других странах ЕС

Аналитик Алексей Кущ подсчитал: потеря 6 млн человек экономически активного населения означает минус 80 млрд долларов в год от отечественного ВВП. То есть, отмечает Кущ, влияние демографических проблем на экономику является огромным. Самым понятным выходом из ситуации дефицита человеческих ресурсов кажется привлечение в страну мигрантов из других регионов.

Если в Украину не вернутся миллионы граждан, выехавших во время войны, в стране возникнет острая необходимость приглашать мигрантов из более бедных, чем Украина, стран

"Я уверен, что после победы в Украину начнут поступать средства на восстановление, но, если не будет рабочих рук, деньги очень быстро перестанут давать. К сожалению, сегодня обсуждения этой проблемы избегают и власть, и общество. Но ведь относительно возможных трудовых мигрантов возникает целая куча вопросов. Какие это будут специалисты? Из каких стран они приедут? В каких городах будут жить? Приедут ли они с семьями, что, кстати, создаст дополнительное давление на нашу систему социального обеспечения? До войны я считал, что это могут быть жители Центральной Азии — жители постсоветских стран. Однако сейчас ситуация изменилась, потому что из этих стран к нам, скорее всего, поедут люди, которые ранее работали в РФ. Но вряд ли нам нужны рабочие, насквозь пронизанные российской пропагандой, и это также необходимо учитывать", — подчеркнул Воскобойник.

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По его мнению, для начала надо тщательно изучить опыт стран с успешной миграционной политикой — Австралии, Канады, США, Германии, стран Балтии. А потом вынести важнейшие вопросы на общественное обсуждение.

Украине рано или поздно придется приглашать новые ресурсы в страну так, как когда-то Польша приглашала на работу к себе украинских граждан Фото: Getty Images

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, говорит, что Украина сейчас переживает демографический кризис, потому что выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет с детьми. Поэтому процесс демографического старения усиливается, а вместе с ним повышается нагрузка на трудоспособное население. Учитывая, что 70% выехавших женщин имеют высшее образование, можно сказать, что Украина теряет образовательный потенциал.

Эксперты уверены: важнейшими факторами для возвращения беженцев домой после завершения войны являются безопасность, наличие жилья или земли и возможность зарабатывать на жизнь

"Чем дольше будет длиться война, тем дольше люди будут оставаться за границей, тем больше они будут адаптироваться к новой жизни и тем труднее им будет вернуться обратно. То есть каждый месяц войны играет против нас. Трудовая миграция в Украину из других стран опять-таки зависит от сценариев войны — сколько она продлится, какие деньги придут в страну. Однозначно можно говорить о том, что работать к нам приедут жители тех стран, что беднее Украины. Конечно, на европейские зарплаты приехали бы и европейцы, но пока об этом речь не идет", — отметила Элла Либанова в комментарии Фокусу.

Послевоенная экономика Украины: нужны безопасность, деньги и перспективы

Война России против Украины не является первой войной в истории, вызвавшей большую волну беженцев. И чтобы понять, какой должна быть государственная политика для возвращения беженцев после окончания войны, Украина может использовать опыт других стран. Аналитики ЦЭС рассмотрели опыт беженцев из-за войн в Боснии, Сирии, Афганистане и т.д. и обобщили данные. Оказалось, что важнейшими факторами для возвращения беженцев домой после завершения войны являются безопасность, наличие жилья или земельного участка, возможность зарабатывать на жизнь, сравнение общих условий жизни дома и в стране, где находятся беженцы .

Среди основных стимулов респонденты назвали вступление Украины в ЕС и НАТО, повышение уровня зарплат и возможность воссоединения с семьей

А вот "добровольно-обязательные" схемы возвращения беженцев, когда им предоставляют бесплатный транспорт и определенную компенсацию за возвращение, не всегда работают. Если в родной стране беженцев не созданы нужные им удобные условия жизни, они не вернутся, даже если, оставаясь, теряют льготы и доход.

И еще немного цифр из исследования EWL. Четверть украинцев, находящихся в Польше, готовы вернуться в Украину до окончания войны. Среди основных стимулов респонденты назвали вступление Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%), повышение уровня зарплат (54%) и возможность воссоединения с семьей (48%).

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Василий Воскобойник соглашается: для тех, кто решает вернуться, экономические факторы имеют очень большое значение. Это заработная плата, социальная защита, общий уровень жизни — то есть, простые вещи, которые может для себя просчитать каждый человек. Но дело не только в деньгах, но и в перспективах, возможностях саморазвития.

Проблема еще и в том, что неизвестно точное количество тех, кто выехал в Россию, а еще — собираются ли они вернуться

"Заработные платы сегодня в Украине и Европе несравнимы, — говорит эксперт, — Например, хирург в Германии получает на руки от 6 до 8 тыс евро в месяц, медицинская сестра — 2 тыс. евро в месяц. В Украине таких зарплат после войны не будет. Поэтому, чтобы люди возвращались в Украину, должны говорить не о размере зарплат, а о прогнозируемом будущем нашей страны. Украинцы должны четко понимать, какую страну мы строим. Будет ли она отвечать нашим ожиданиям, создавать благоприятные условия для жизни и работы, поддерживать материальное и духовное развитие. Конечно, пообещать можно все, что угодно. Но ведь и мы привыкли больше верить собственным глазам, чем обещаниям. И если власть будет "рисовать" нам красивые картины будущего, но при этом игнорировать все законы, ждать возвращения наших граждан не стоит", — резюмирует Воскобойник.

По мнению экспертов, в конце концов ситуация с оттоком ресурсов больно отразится на пенсионной системе Украины

Среди других стимулов для возвращения людей эксперты называют создание лучших условий для ведения бизнеса в Украине, чем в ЕС, освобождение нового бизнеса от налогов, структурированный рынок труда и развитие отраслей-драйверов, которыми могут стать строительство, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, медицина, туризм. А еще — понятные механизмы правосудия на освобожденных территориях. Граждане должны четко понимать, за что может наступить ответственность и какой она будет.

Еще один момент привлекает внимание — это нетолерантность тех, кто остался в стране, к тем, кто уехал. Правда, Элла Либанова призывает не нагнетать и объясняет: у нас сегодня не раскол, а обычное общественное разделение. По ее мнению, те, кто уехал, и те, кто остались, — это просто разные категории граждан, ведь раскол означает крайне негативное отношение одной группы к другой. К счастью, с украинцами этого пока не произошло.

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