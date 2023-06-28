Пенсии в Украине: могут ли рассчитывать на выплаты трудовые мигранты
Человеку могут засчитать в страховой стаж время работы за границей, но только если такое трудоустройство было легальным, а работодателем выступала страна, с которой Украина ранее заключила соответствующие международные договора.
Украинцам засчитают в трудовой стаж для назначения пенсии время работы за границей, однако для этого существует несколько условий. Информация об этом появилась на сайте Министерства социальной политики Украины.
В профильном министерстве объяснили, что начисление пенсий украинцам, которые некоторое время работали за пределами старны, регулируют несколько документов:
ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- относящиеся к пенсионному обеспечению нормативно-правовые акты;
- международные договора;
- регулирующих отношения в сфере пенсионного обеспечения.
Стаж работы в каких странах позволяет получить украинскую пенсию
Далеко не все украинцы, которые работали вне Украины, могут использовать свой "иностранный" стаж для получения пенсионных выплат в Украине.
Для этого нужно работать в одной из стран, с которой Украина подписала соответствующие международные договора. По состоянию на 2023 год это такие страны:
- Армения;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Узбекистан;
- Азербайджан;
- Молдова;
- Грузия.
Можно ли жить за границей и получать две пенсии?
В Минсоцполитики объясняют, что такой вариант возможен.
Для этого пенсионер должен переехать на постоянное место жительства в одну из стран, с которой Украина заключила соответствующие договора. Среди таких стран:
- Болгария;
- Эстония;
- Испания;
- Латвия;
- Литва;
- Словакия;
- Чехия;
- Португалия;
- Польша.
К примеру, если человек работал на протяжении жизни и в Испании, и в Украине, то находясь в Испании, он будет получать две выплаты: пенсию по "испанскому" страховому стажу и пенсию, на которую дает право трудовой стаж, приобретенный в Украине.
Если пенсионеры, работавшие в этих странах, возвращаются жить в Украину, то им нужно обратиться территориальные органы ПФУ. Там украинцам подскажут, какие документы нужно оформить для получения пенсии в нашей стране.
В таком случае пенсионер, живущий в Украине, будет получать на свою банковскую карту и пенсию за отечественный стаж, и выплаты от государства, в котором он работал.
Единственное обязательное условие для этого — легальная трудоустроенность и наличие договоров или иных документов от иностранного работодателя.
Несколькими днями ранее стало известно, кто из пенсионеров летом получит надбавку до 5 тысяч гривен. Ко Дню независимости Украины единоразовую прибавку к пенсии получат некоторые категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, ветераны Второй мировой и российско-украинской войн.
Также в конце июня СМИ писали о том, что с 1 июля выплаты повысят на 20%, но их получат не все пенсионеры. Украинцы получат индивидуальный размер надбавки, так как он зависит от стажа и размера первоначальной пенсии, которую насчитали человеку.