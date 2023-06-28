Пенсії в Україні: чи можуть розраховувати на виплати трудові мігранти

Людині можуть зарахувати до страхового стажу час роботи за кордоном, але тільки якщо таке працевлаштування було легальним, а роботодавцем виступала країна, з якою Україна раніше уклала відповідні міжнародні договори.

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Українцям зарахують до трудового стажу для призначення пенсії час роботи за кордоном, однак для цього існує кілька умов. Інформація про це з'явилася на сайті Міністерства соціальної політики України.

У профільному міністерстві пояснили, що нарахування пенсій українцям, які деякий час працювали за межами країни, регулюють кілька документів:

ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

нормативно-правові акти, що стосуються пенсійного забезпечення;

міжнародні договори;

що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення.

Стаж роботи в яких країнах дозволяє отримати українську пенсію

Далеко не всі українці, які працювали поза Україною, можуть використати свій "іноземний" стаж для отримання пенсійних виплат в Україні.

Для цього потрібно працювати в одній із країн, з якою Україна підписала відповідні міжнародні договори. Станом на 2023 рік це такі країни:

Вірменія;

Казахстан;

Киргизстан;

Таджикистан;

Туркменістан;

Узбекистан;

Азербайджан;

Молдова;

Грузія.

Чи можна жити за кордоном і отримувати дві пенсії?

У Мінсоцполітики пояснюють, що такий варіант можливий.

Для цього пенсіонер має переїхати на постійне місце проживання в одну з країн, з якою Україна уклала відповідні договори. Серед таких країн:

Болгарія;

Естонія;

Іспанія;

Латвія;

Литва;

Словаччина;

Чехія;

Португалія;

Польща.

Приміром, якщо людина працювала впродовж життя і в Іспанії, і в Україні, то перебуваючи в Іспанії, вона отримуватиме дві виплати: пенсію за "іспанським" страховим стажем і пенсію, на яку надає право трудовий стаж, набутий в Україні.

Якщо пенсіонери, які працювали в цих країнах, повертаються жити в Україну, то їм потрібно звернутися територіальні органи ПФУ. Там українцям підкажуть, які документи потрібно оформити для отримання пенсії в нашій країні.

У такому разі пенсіонер, який живе в Україні, отримуватиме на свою банківську картку і пенсію за вітчизняний стаж, і виплати від держави, в якій він працював.

Єдина обов'язкова умова для цього — легальна працевлаштованість і наявність договорів чи інших документів від іноземного роботодавця.

Кількома днями раніше стало відомо, хто з пенсіонерів влітку отримає надбавку до 5 тисяч гривень. До Дня незалежності України одноразову надбавку до пенсії отримають деякі категорії громадян, серед яких люди з інвалідністю, ветерани Другої світової та російсько-української воєн.

Також наприкінці червня ЗМІ писали про те, що з 1 липня виплати підвищать на 20%, але їх отримають не всі пенсіонери. Українці отримають індивідуальний розмір надбавки, оскільки він залежить від стажу і розміру початкової пенсії, яку нарахували людині.