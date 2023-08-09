Украинцы, получающие социальную помощь в странах ЕС, недавно начали получать письма с требованием предоставить выписку по банковскому счету украинского банка за последние три месяца. Фокус узнал, что означают такие письма и кому в итоге придется возвращать полученную в ЕС денежную помощь.

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Киевлянка Мария с весны прошлого года находится в Германии, где с семьей получила приют. Говорит, льготы для украинцев предусматривают ежемесячные выплаты и отдельное и довольно неплохое жилье. Недавно она и ее супруг получили письма от местных социальных органов, где указывалось обязательное предоставление выписки со счета украинского банка за три месяца, в противном случае все льготы будут отменены.

"Не знаю, зачем им мой украинский счет. Возможно, они пересмотрят сумму выплаты или же планируют отменить ее", — подозревает Мария. Фокус спросил экспертов, что происходит и стоит ли украинцам волноваться из-за обновленных требований европейских служб.

Верификация выплат. Почему европейцам интересны данные банковских счетов беженцев

Ольга Черевко, управляющий партнер ЮК GLS, объясняет: предоставление льгот и социальной помощи украинцам европейскими странами регулируется их внутренним законодательством. По условиям законодательства европейских стран, и Германия не является исключением, право на социальную помощь имеют только лица, которые не имеют никаких доходов и активов, либо имеют доходы в размере ниже прожиточного минимума по законодательству той или иной европейской страны.

"Многие украинцы живут в Германии, получают там социальную помощь и одновременно продолжают вести бизнес в Украине, или получают там доход и, соответственно, тратят его в Германии. Безусловно, все это привлекает внимание контролирующих органов и местных жителей", — рассказала Ольга Черевко.

Социальные выплаты иностранцам — это добрая воля страны, приютившей беженцев, а не ее обязанность, говорят юристы

Вообще, осуществление проверки беженцев, не получают ли они параллельно с выплатами других доходов, — распространенная практика в разных странах Евросоюза. В частности, как сообщила Фокусу эксперт, налоговый консультант Александра Томашевская, такие проверки проводятся в Ирландии, Исландии, Великобритании, Нидерландах.

"Социальные службы проверяют не только информацию о других доходах, но и о том, не работало ли это лицо без оформления, находясь в системе социального обеспечения для малообеспеченных", — рассказывает Александра Томашевская.

В разных странах Евросоюза могут время от времени происходить проверки целесообразности назначения социальных выплат беженцам Фото: Pexels

Итак, верификация данных беженцев — это так называемый стандарт, который позволяет европейским странам отделить тех, кто действительно нуждается в денежной помощи, от тех, кто банально паразитирует на европейском гостеприимстве.

Как пояснил Фокусу Александр Курявый, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры", в Германии для получения пособия по безработице, социальной помощи и других видов социальной поддержки устанавливаются определенные критерии, которые могут включать в себя показатели дохода, имущественного положения и т.д. Такие критерии закреплены в законах и нормативных актах, регулирующих социальное обеспечение в стране.

"В частности, в Германии существуют законы и нормативные акты, касающиеся борьбы со злоупотреблением социальной помощи, в том числе, путем проверки доходов и имущественного положения лиц, обращающихся за поддержкой", — говорит эксперт. Он объясняет, в Германии действует Закон о социальной помощи, который предусматривает, что получать выплаты могут:

безработные трудоспособные;

лица, чей уровень дохода недостаточен, чтобы покрывать оплату на жилье, проезд и достойную, по немецким нормам, жизнь: потребности в питании, одежде, средствах гигиены, предметах домашнего обихода, а также потребности участия в социальной и культурной жизни общества.

"Соответственно, запрос на предоставление выписки по счету в украинском банке может быть частью процедуры проверки соответствия критериям получения социальной поддержки в Германии", — уверен Александр Курявый.

Выплаты беженцам назначаются через законы и другие нормативные акты, но речь идет о малообеспеченных лицах, а не обо всех гражданах, приехавших в страну Фото: Pexels

Юристы отмечают: в Европе усиливают контроль за целевым использованием средств налогоплательщиков. Поэтому требования о подтверждении наличия и размера доходов, как и пребывания по месту регистрации, являются вполне логичными и обоснованными.

"Социальные выплаты украинским беженцам не являются обязанностью страны, которая их приютила, а является ее доброй волей, поэтому не следует относиться к выплатам, как к чему-то обязательному", — говорит Екатерина Струкова, адвокат Stron Legal Services.

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Если после предоставления соцслужбам в европейской стране банковской выписки выяснится, что лицо все время пребывания в стране получало выплаты, а параллельно — немалый доход на карту украинского банка, то вполне вероятно, что выплаты могут быть отменены. Более того, эксперты предупреждают: у беженцев могут запросить дополнительные данные по счету, а еще — потребовать вернуть полученные выплаты за период, когда у них были подтвержденные выпиской из банка доходы.

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"Обычно при выяснении таких обстоятельств лицо должно вернуть полученные суммы помощи, иногда — оплатить штраф. Если помощь предоставлялась в виде социального жилья или других бенефитов, может потребоваться возврат стоимости пользования такими льготами", — говорит Александра Томашевская.

В случае разоблачения информации о незадекларированных доходах лицо может не только остаться без помощи, но и понести административную или уголовную ответственность

Эксперты считают, что требование стран относительно выписки с банковского счета продиктовано еще и тем, что очень часто сами получатели денег от европейских налогоплательщиков нарушают условия.

"Правительство Германии уже неоднократно заявляло, что выплатополучатели нарушали условия предоставления такой помощи, скрывая источники дохода или определенные сбережения. Следовательно, данные запросы необходимы для того, чтобы правительство Германии прежде всего имело понимание, целесообразно ли тому или иному человеку предоставлять такую социальную помощь", — отметил Александр Курявый.

Если проверка выявит, что лицо получало доходы, то придется возвращать выплаты, а новых выплат в таком случае уже не будет Фото: pexels.com

Отметим, что, по данным Агентства ООН по делам беженцев, на 1 августа 2023 года в Европе зафиксировано 5,87 млн украинских беженцев. А всего в мире — 6,23 млн граждан Украины стали беженцами в результате войны. В Германии находятся 1,08 млн украинцев (по состоянию на 10 июля 2023 года).

"Человек, который получает помощь, обязан отвечать на запросы контролирующих органов относительно его возможных доходов. Конечно, он может отказаться предоставить выписки по счетам в Украине, но тогда вряд ли можно рассчитывать на дальнейшие выплаты. Следует помнить, что лица, имеющие временную защиту и место жительства в Германии, считаются налоговыми резидентами Германии и должны платить налоги со всех своих доходов по всему миру в Германии. Поэтому в случае разоблачения информации о доходах, которые не были задекларированы в Германии, лицо может не только остаться без социальной помощи, но и понести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов по законодательству Германии", — предупредила Ольга Черевко.

Выплаты важнее: нарушается ли банковская тайна из-за требований засветить данные счетов

Фокус также опросил экспертов по поводу нарушения банковской тайны, в частности, социальными органами стран ЕС, когда они требуют от граждан Украины предоставить выписку с банковского счета. Однако опрошенные эксперты говорят, что банковская тайна здесь ни при чем, ведь выплаты должны быть верифицированы, что означает необходимость проведения государством надлежащего контроля за выделенными на них бюджетными средствами.

С каждым годом все выше вероятность, что данные о движении средств и суммах транзакций граждан будут все чаще проверяться государственными контролирующими органами

"Сохранение банковской тайны — это обязательство банков, а не их клиентов, поэтому запрос социальных служб относительно информации о финансовом состоянии к тем, кто обращается за социальными выплатами, никак не может быть нарушением банковской тайны, является вполне обоснованным, поскольку выплаты — это право, а не обязанность", — подчеркнула Екатерина Струкова.

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По мнению Никиты Муренко, управляющего партнера юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры", понятие "банковская тайна" включает в себя конфиденциальность финансовой информации о клиенте, которая находится в распоряжении банка, и именно банки обязаны хранить эту информацию в тайне и не разглашать ее третьим лицам без разрешения клиента или случаев, предусмотренных законодательством. Но будущее банковской тайны вызывает много вопросов.

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"В современном мире, с повышенным уровнем финансовой преступности и терроризма, вопрос сохранения банковской тайны становится все сложнее. Многие страны уже ввели ограничения по банковской тайне, в частности, подписали международные соглашения по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. По моему мнению, дальнейшая судьба банковской тайны будет зависеть от международных стандартов и требований борьбы с финансовой преступностью, а также от законодательства страны, где работает банк. В любом случае, сохранение конфиденциальности финансовой информации клиентов остается важным вопросом, который должен быть сбалансирован с необходимостью бороться с финансовой преступностью и обеспечивать эффективную работу системы финансового мониторинга", — считает Никита Муренко.

Эксперты говорят: только верификация выплат позволяет государствам разделить малообеспеченных беженцев от тех, кто приехал на "Бентли" и подал заявление на получение выплат Фото: Ken Schluchtmann

Следовательно, с каждым годом все выше вероятность, что данные о движении средств и суммах транзакций граждан будут все чаще проверяться государственными контролирующими органами. Речь идет и о странах Евросоюза, и об Украине.

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"Данные о движении и операциях средств на счетах в банках не входят в перечень банковской тайны в соответствии с законом Украины "О банках и банковской деятельности", и процедуры раскрытия банками этой тайны не распространяются на сведения о счетах граждан. Но если говорить о тренде прозрачности, то, несомненно, в будущем будут тенденции к усилению мониторинга и контроля за операциями по счетам физических лиц, будет больше вопросов относительно сопоставимости операций и источников происхождения средств на счетах граждан. Это правомерно, если лицо получает социальные выплаты. Вопрос не в банковской тайне, а в злоупотреблении или неправомерном получении помощи. Если лицо помощь не получало, никто в Европе не будет интересоваться его доходами, кроме случаев очень большого состояния, но это другая история", — резюмировала Александра Томашевская.