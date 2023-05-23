Будут ли платить украинские беженцы налоги в Украине: объясняют юристы

Временное убежище в ЕС и дистанционная работа на украинского работодателя — такова реальность для части украинских беженцев. Придется ли им в такой ситуации платить налоги дважды?

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Граждане Украины, многие из которых уже больше года находятся в ЕС, уже приобрели налоговое резидентство принимающей страны. И это значит, что именно там теперь они должны платить налоги. Многие не понимают, как при этом быть с доходами, с которых уже вычли налоги в Украине, в частности, с зарплатой. Ведь некоторые до сих пор пытаются дистанционно работать на работодателя из Украины. В своем новом обзоре "Дважды должны. Приходится ли беженцам платить налоги в Украине и за рубежом" Фокус задал этот вопрос налоговым консультантам и юристам.

Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, в комментарии Фокусу пояснила, что двойное налогообложение не грозит украинским беженцам в ЕС только в случае, если они постоянно мигрируют между странами и ни в одной из них не находятся более 183 дней. Но, как отмечает собеседница Фокуса, для женщин с детьми, которые учатся в школе, это слишком сложно.

Обучение ребенка беженцев в школе в ЕС означает, что их центр жизненных интересов сместился в страну временной защиты, и именно там нужно платить налоги Фото: pexels.com

Напомним, согласно исследованию Центра экономической стратегии (ЦЭС) большинство вынужденных переселенцев (59,3%) уехали из Украины за границу с несовершеннолетними детьми. А 83,4% взрослых мигрантов составляют именно женщины, ведь военнообязанные мужчины не могут пересекать границы Украины.

Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner, подтверждает, что двойное налогообложение становится для украинских беженцев реальностью, если налоговая служба страны пребывания начинает считать их своими налоговыми резидентами, но при этом из налогового резидентства Украины лицо не выходит, справку об уплате налогов в другой стране не предоставляет и, соответственно, будет вынуждено платить налоги и в Украине, и в стране пребывания.

Ясько уточняет, что большинство стран ЕС подписали с Украиной договоры, соглашения или конвенции об избежании двойного налогообложения и в украинском Минфине указывают, что в соответствии с этими двусторонними международными договорами должен решаться вопрос налогообложения доходов украинских беженцев. Но на практике предложенные механизмы не дают вынужденно пребывающим за рубежом украинским гражданам однозначного решения.

Ольга Черевко, управляющий партнер юридической компании GLS уточняет, что обычно страна, признавшая гражданина Украины своим налоговым резидентом, не учитывает удержанные в Украине налоги и считает их уплаченными добровольно, тогда как до сих пор остается неизвестным, будет ли Украина во время военного времени возвращать уплаченные налоги украинцам, которые стали налоговыми резидентами других стран.

В такой ситуации Александра Томашевская советует соотечественникам тщательно изучать нормы международных законов, чтобы понимать, какими могут быть последствия недекларирования доходов из Украины в стране пребывания.

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Штраф и возврат всех выплат: что грозит беженцам, получающим доходы в Украине

Ранее Фокус писал, что в 2024 году должен заработать автоматический обмен информацией между налоговой Украины и налоговыми ЕС и анализировал, какими могут быть последствия этого нововведения для украинских беженцев.

Также Фокус изучал, как ухудшение демографической ситуации в Украине из-за выезда миллионов украинцев за границу будет влиять на экономику, пенсионную систему и рынок труда.