Штраф и возврат всех выплат: что грозит беженцам, получающим доходы в Украине

После введения автоматического обмена финансовой информации налоговые стран ЕС получат доступ к данным украинской налоговой. Что это значит для тех, кто живет в странах Европы и получает социальные выплаты?

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Среди важных последствий внедрения автоматического обмена налоговой информацией – прозрачность доходов граждан Украины, оформивших выплаты из-за статуса временного убежища в одной из стран Евросоюза. Об этом пишет Фокус в новой статье "Налоговая узнает все. Когда заработает автоматический обмен информацией Украины и ЕС".

Юристы объясняют: если украинцы получают определенный статус в Евросоюзе, где они проживают, они становятся налоговыми резидентами той страны, где такой статус получен. А значит, налоговая страна будет ожидать, что беженцы будут отчитываться по всем своим доходам. Это может повлиять на получение беженцами социальных выплат, если в результате введенного автоматического обмена налоговая получит информацию о существенных доходах гражданина, получающего их на счета в украинских банках.

"Социальная помощь выплачивается в случае, когда лицо не имеет никаких других доходов. Если лицо имеет доход, превышающий размер выплаты, то он не имеет права получать такие выплаты. Если лицо получает доходы в Украине и скрывает их от страны-убежища, то в случае разоблачения украинцу может грозить возврат полученных выплат с возможными санкциями, но это не самое страшное, потому что в случае разоблачения незадекларированных доходов в странах ЕС применяются существенные штрафы и даже уголовная ответственность, поэтому автоматический обмен ставит еще более острый вопрос, не столько о возможности получения социальных выплат, а сколько о вопросе статуса налогового резидентства наших беженцев", — объяснила Ольга Черевко, управляющий партнер юридической компании GLS.

Украинская налоговая в 2024 году начинает передавать в налоговые в ЕС данные о счетах граждан Украины Фото: Pexels

По ее словам, если само лицо не признает себя резидентом другой страны при заполнении опросника в украинском банке, то у украинского банка не будет оснований считать его нерезидентом, поскольку банк не может знать, где он фактически проживает. Но если лицо решило все же оставаться в другой стране и стало там налоговым резидентом, то отмечать себя, как налогового резидента Украины, в анкетах банка будет дополнительным риском двойного налогообложения доходов, полученных в Украине и за рубежом. "Моя рекомендация — создавать персональную налоговую стратегию в зависимости от личных обстоятельств и все же придерживаться одной позиции относительно своего налогового резидентства во всех странах, чтобы в будущем игра в "два базара" не сыграла злую шутку", — говорит юрист.

Автоматический обмен налоговой информацией Украина вводится уже в июле 2023 года, а первый обмен будет осуществлен в начале 2024 — за весь 2023 год.

Напомним, в законопроекте № 7632, взятом Верховной Радой за основу еще в сентябре 2022 года, появится норма, которая предусматривает: если налоговый резидент получает исключительно льготные доходы, он освобождается от обязанности подавать в Украине декларацию о доходах.

Как сообщалось, в Украине до 1 марта 2023 продолжалась кампания налоговой амнистии.