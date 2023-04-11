Штраф та повернення усіх виплат: що загрожує біженцям, які отримують доходи в Україні

Після запровадження автоматичного обміну фінансової інформації податкові країн ЄС отримають доступ до даних української податкової. Що це означатиме для тих, хто живе у країнах Європи та отримує соціальні виплати?

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Серед важливих наслідків запровадження автоматичного обміну податковою інформацією – прозорість доходів громадян України, які оформили виплати через статус тимчасового прихистку в одній з країн Євросоюзу. Про це пише Фокус у новій статті "Податкова знатиме все. Коли запрацює автоматичний обмін інформацією України та ЄС".

Юристи пояснюють: якщо українці отримують певний статус в Євросоюзі, де вони мешкають, то стають податковими резидентами тієї країни, де такий статус отримано. А значить, податкова країни прихистку очікуватиме, що біженці будуть звітувати по всім своїм доходам. Це може вплинути на отримання біженцями соціальних виплат, якщо в результаті запровадженого автоматичного обміну податкова отримає інформацію про суттєві доходи громадянина, який отримує їх на рахунки в українських банках.

"Соціальна допомога виплачується у разі, коли особа не має ніяких інших доходів. Якщо особа має дохід, що перевищує розмір виплати, то вона на має права отримувати такі виплати. Якщо особа отримує доходи в Україні та приховує їх від країни прихистку, то у разі викриття українцю може загрожувати повернення отриманих виплат з можливими санкціями. Але це не найстрашніше, бо у разі викриття незадекларованих доходів в країнах ЄС застосовуються суттєві штрафи і навіть кримінальна відповідальність. Тому автоматичний обмін ставить ще гостріше питання, не стільки про можливість отримання соціальних виплат, а скільки щодо питання статусу податкового резидентства наших біженців", — пояснила Ольга Черевко, керуюча партнерка юридичної компанії GLS.

Українська податкова у 2024 році починає передавати до податкових у ЄС дані про рахунки громадян України Фото: Pexels

За її словами, якщо сама особа не визнає себе резидентом іншої країни при заповненні опитувальника в українському банку, то у українського банку не буде підстав вважати її нерезидентом, оскільки банк не може знати, де вона фактично проживає. Але якщо особа вирішила все ж таки лишатися в іншій країні та стала там податковим резидентом, то відмічати себе як податкового резидента України в анкетах банку буде додатковим ризиком подвійного оподаткування доходів отриманих в Україні і за кордоном. "Моя рекомендація – створювати персональну податкову стратегію в залежності від особистих обставин та все ж таки притримуватися однієї позиції щодо свого податкового резидентства в усіх країнах, щоб в майбутньому гра у "два базари" не зіграла злий жарт", — каже юристка.

Автоматичний обмін податковою інформацією Україна запроваджує вже у липні 2023 року, а перший обмін буде здійснений на початку 2024 року – за весь 2023 рік.

Нагадаємо, в законопроєкті № 7632, який був узятий Верховною Радою за основу ще у вересні 2022 року, з'явиться норма, яка передбачає: якщо податковий резидент отримує виключно пільговані доходи, він звільняється від обов'язку подавати в Україні декларацію про доходи.

Як повідомлялось, в Україні до 1 березня 2023 року тривала кампанія податкової амністії.