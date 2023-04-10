Декларація доходів до 1 травня: хто з біженців може не звітувати перед Україною

Декларацію, за словами очільника профільного комітету Данила Гетманцева, необхідно потрібно податковому резидентові України, якщо він проживає за кордоном.

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Через початок повномасштабної війни мільйони українців були змушені шукати прихисток в інших країнах. Перебуваючи за кордоном, багато хто з громадян отримує грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, іноземних компаній чи організацій. Тим часом з 1 січня 2023 року в Україні триває декларування доходів, які були отримані за попередній рік. Але не усі громадяни України, які з 2022 року проживають за кордоном, повинні подавати декларацію в українську податкову. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, подавати декларацію потрібно податковому резиденту України, якщо проживає за кордоном.

"Хто такий податковий резидент, визначається в статті 14.1.213 Податкового кодексу України. Там діють критерії визначення резидентства за каскадним принципом: перший критерій – це місце проживання; другий – постійне місце проживання, третій – це центр життєвих інтересів, потім 183 дні… І тільки якщо всі ці критерії не спрацьовують, тоді вмикається критерій громадянства. Але якщо біженець проживає за кордоном більше 183 днів, він декларацію подавати не повинен", — розповів політик.

При цьому він зазначив, що у законопроєкті № 7632, який був прийнятий Верховною Радою за основу ще у вересні 2022 року з'явиться норма, яка передбачає: якщо податковий резидент отримує виключно пільговані доходи, він звільняється від обов'язку подавати декларацію. Це стосуватиметься й тих українців, які вже повернулися додому.

Він також розповів, що може змінитися для громадян, які досі перебувають за межами країни, але продовжують працювати в Україні віддалено.

"Змінитися для них щось може за кордоном. До мене звернулася жінка, яка у Франції має статус біженця, який автоматично передбачає статус податкового резидента і право на роботу. Вона у Франції повинна подавати податкову декларацію, бо там діє загальне декларування. Тобто в Україні вона може і не подавати, а у Франції потрібно. Там правила набагато жорсткіше, ніж у нас. І, думаю, багато з наших співгромадян в цьому переконалися у 2022 році", — підкреслив він.

Як подати декларацію

Це можна зробити онлайн в електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби України. Для цього потрібно перейти у розділ "ЕК для громадян", а потім обрати "Податкове право на майновий стан та доходи".

У Податковому кодексі визначено, що декларації подаються за базовий звітний період. Він дорівнює календарному році для платників податку на доходи фізичних осіб до 1 травня року, наступного за звітним. Тобто, податкову декларацію за 2022 рік необхідно подати до 1 травня 2023 року.

Усі суми одержуваних виплат в електронному бланку потрібно вписати самостійно. Також доведеться вирахувати загальний дохід.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні громадяни, які займаються репетиторством, але не реєструвалися як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Зробити це потрібно до 1 серпня 2023 року.