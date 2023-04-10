Декларація доходів до 1 травня: хто з біженців може не звітувати перед Україною
Декларацію, за словами очільника профільного комітету Данила Гетманцева, необхідно потрібно податковому резидентові України, якщо він проживає за кордоном.
Через початок повномасштабної війни мільйони українців були змушені шукати прихисток в інших країнах. Перебуваючи за кордоном, багато хто з громадян отримує грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, іноземних компаній чи організацій. Тим часом з 1 січня 2023 року в Україні триває декларування доходів, які були отримані за попередній рік. Але не усі громадяни України, які з 2022 року проживають за кордоном, повинні подавати декларацію в українську податкову. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, подавати декларацію потрібно податковому резиденту України, якщо проживає за кордоном.
"Хто такий податковий резидент, визначається в статті 14.1.213 Податкового кодексу України. Там діють критерії визначення резидентства за каскадним принципом: перший критерій – це місце проживання; другий – постійне місце проживання, третій – це центр життєвих інтересів, потім 183 дні… І тільки якщо всі ці критерії не спрацьовують, тоді вмикається критерій громадянства. Але якщо біженець проживає за кордоном більше 183 днів, він декларацію подавати не повинен", — розповів політик.
При цьому він зазначив, що у законопроєкті № 7632, який був прийнятий Верховною Радою за основу ще у вересні 2022 року з'явиться норма, яка передбачає: якщо податковий резидент отримує виключно пільговані доходи, він звільняється від обов'язку подавати декларацію. Це стосуватиметься й тих українців, які вже повернулися додому.
Він також розповів, що може змінитися для громадян, які досі перебувають за межами країни, але продовжують працювати в Україні віддалено.
"Змінитися для них щось може за кордоном. До мене звернулася жінка, яка у Франції має статус біженця, який автоматично передбачає статус податкового резидента і право на роботу. Вона у Франції повинна подавати податкову декларацію, бо там діє загальне декларування. Тобто в Україні вона може і не подавати, а у Франції потрібно. Там правила набагато жорсткіше, ніж у нас. І, думаю, багато з наших співгромадян в цьому переконалися у 2022 році", — підкреслив він.
Як подати декларацію
Це можна зробити онлайн в електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби України. Для цього потрібно перейти у розділ "ЕК для громадян", а потім обрати "Податкове право на майновий стан та доходи".
У Податковому кодексі визначено, що декларації подаються за базовий звітний період. Він дорівнює календарному році для платників податку на доходи фізичних осіб до 1 травня року, наступного за звітним. Тобто, податкову декларацію за 2022 рік необхідно подати до 1 травня 2023 року.
Усі суми одержуваних виплат в електронному бланку потрібно вписати самостійно. Також доведеться вирахувати загальний дохід.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні громадяни, які займаються репетиторством, але не реєструвалися як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Зробити це потрібно до 1 серпня 2023 року.