Послуги репетитора оподатковуються: коли і скільки платити

Якщо репетитор не зареєстрований як фізична особа-підприємець, він повинен включити додаткові доходи, отримані від занять, до загального річного оподатковуваного доходу.

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Викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2022 рік потрібно подати до 1 травня 2023 року за місцем податкової адреси (реєстрації) або онлайн із використанням електронного підпису. Форму декларації затверджено наказом Мінфіну від 2.10.15 №859.

Що належить до репетиторських послуг

У Податковій службі раніше пояснювали, що до таких послуг належать:

виконання контрольних, курсових, дипломних робіт;

підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів;

позашкільне навчання з будь-яких предметів.

Які податки потрібно сплатити

Доходи від репетиторства оподатковуються на доходи фізосіб за ставкою 18%. Крім того, з цих доходів вираховується військовий збір, який становить 1,5%. Суму податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору репетитори мають сплатити до 1 серпня 2023 року.

Що буде з податками для ФОП у 2023 році

Як повідомляє податкова служба, ліміт доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування, що є межею заробітку, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування, прив'язаний до мінімальної заробітної плати, тому в 2023 році ліміти будуть такими:

для 1 групи – 1118900 грн. (167 розмірів мінімальної зарплати);

– 1118900 грн. (167 розмірів мінімальної зарплати); для 2 групи – 5587800 грн (834 розміри мінімальної зарплати);

– 5587800 грн (834 розміри мінімальної зарплати); для 3 групи – 7818900 грн. (1167 розмірів мінімальної зарплати).

Суми єдиного податку для 1 та 2 групи ФОП прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Відповідно у 2023 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:

для 1 групи – 268,4 грн. (10% від прожиткового мінімуму);

– 268,4 грн. (10% від прожиткового мінімуму); для 2 групи – 1340 грн (20% від мінімальної зарплати).

Для 3 групи ФОП ставки поки що не змінюються та залишаються на рівні 2022 року:

3% доходів для платників ПДВ;

5% від суми доходів для неплатників ПДВ;

спеціальний режим 2% для неплатників ПДВ під час дії воєнного стану.

Розміри Єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (ЄСВ) у 2023 році будуть такими:

мінімальний ЄСВ – 1474 грн. на місяць (22% від мінімальної зарплати);

максимальний ЄСВ – 22110 грн. на місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Раніше Фокус розповідав, що Верховна Рада підтримала законопроєкти N8360 та N8361-д, які передбачають звільнення від ПДВ та мита дронів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відміну податкових пільг для грального бізнесу. Спрощена система для цієї галузі бізнесу діяла з квітня 2022 року.