В Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу: подробиці документа

В ОП почали поступово скасовувати спрощене оподаткування бізнесу під час війни. Президент підписав ухвалений нардепами законопроєкт.

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відміну податкових пільг для грального бізнесу. Про це повідомив автор законопроєкту народний депутат Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Із цього моменту гральний бізнес не може перебувати в спрощеній системі оподаткування, і все завдяки законопроєкту, опублікованому на сайті парламенту.

"На 19-й день мій законопроєкт про позбавлення грального бізнесу податкових пільг нарешті підписаний президентом. Норма набирає чинності через один день після публікації", — написав Железняк у соціальних мережах.

Спрощена система для цієї сфери бізнесу діяла з квітня 2022 року, коли депутати підтримали поправку на оплату лише 2% єдиного податку від обороту гральному бізнесу.

Так практично за рік знизилися відрахування до державного бюджету, і це негативно позначилося на економіці. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після нього — до 23 000 грн. Зараз, після скасування пільг, бюджет України знову поповнюватиметься на довоєнному рівні.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів розробило законопроєкт про відміну низки податкових пільг для бізнесу, які були введені в перші місяці повномасштабної війни.

Також Фокус зазначав, що в Україні до 1 березня 2023 року йде кампанія податкової амністії. Добровільному декларуванню підлягають будь-які активи фізичної особи, отримані за рахунок доходів, із яких до 1 січня 2021 року не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки та збори.