Услуги репетитора облагаются налогом: когда и сколько платить

Если репетитор не зарегистрирован, как физическое лицо-предприниматель, он должен включить дополнительные доходы, полученные от занятий, в общий годовой налогооблагаемый доход.

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Преподаватели, которые занимаются репетиторством, но не зарегистрированы как ФОП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2022 год нужно подать до 1 мая 2023 года по месту налогового адреса (регистрации) или онлайн с использованием электронной подписи. Форма декларации утверждена приказом Минфина от 2.10.15 №859.

Что относится к репетиторским услугам

В Налоговой службе ранее объясняли, что к таким услугам относятся:

выполнение контрольных, курсовых, дипломных работ;

подготовка детей к школе, независимому тестированию, поступлению в учебные учреждения;

внешкольное обучение по любым предметам.

Какие налоги нужно уплатить

Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Кроме того, из этих доходов высчитывается военный сбор, который по составляет 1,5%. Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора репетиторы должны уплатить до 1 августа 2023 года.

Что будет с налогами для ФОП в 2023 году

Как сообщает налоговая служба, лимит доходов ФОП на упрощенной системе налогообложения, который является пределом заработка, при превышении которой его могут перевести на общую систему налогообложения, привязан к минимальной заработной плате, поэтому в 2023 году лимиты будут следующими:

для 1 группы – 1118900 грн (167 размеров минимальной зарплаты);

– 1118900 грн (167 размеров минимальной зарплаты); для 2 группы – 5587800 грн (834 размеров минимальной зарплаты);

– 5587800 грн (834 размеров минимальной зарплаты); для 3 группы – 7818900 грн (1167 размеров минимальной зарплаты).

Суммы единого налога для 1 и 2 группы ФОП привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате. Соответственно в 2023 году сумма единого налога будет ежемесячно составлять:

для 1 группы – 268,4 грн (10% от прожиточного минимума);

– 268,4 грн (10% от прожиточного минимума); для 2 группы – 1340 грн, (20% от минимальной зарплаты).

Для 3 группы ФОП ставки пока что не меняются и остаются на уровне 2022 года:

3% от доходов для плательщиков НДС;

5% от суммы доходов для неплательщиков НДС;

специальный режим 2% для неплательщиков НДС во время действия военного положения.

Размеры Единого взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ) в 2023 году будут следующими:

минимальный ЕСВ – 1474 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты);

максимальный ЕСВ – 22110 грн в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

Ранее Фокус рассказывал, что Верховная Рада поддержала в целом законопроекты N8360 и N8361-д, предполагающие освобождение от НДС и пошлины дронов, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. Упрощенная система для этой сферы бизнеса действовала с апреля 2022 года.