Декларация доходов до 1 мая: кто из беженцев может не отчитываться перед Украиной

Декларацию, по словам главы профильного комитета Даниила Гетманцева, необходимо подавать налоговому резиденту Украины, если он проживает за границей.

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Из-за начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в других странах. Находясь за границей, многие граждане получают денежную и материальную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, иностранных компаний или организаций. Между тем, с 1 января 2023 года в Украине продолжается декларирование доходов, полученных за предыдущий год. Но не все граждане Украины, с 2022 года проживающие за границей, должны подавать декларацию в украинскую налоговую. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, подавать декларацию нужно налоговому резиденту Украины, проживающему за границей.

"Кто такой налоговый резидент, определяется в статье 14.1.213 Налогового кодекса Украины. Там действуют критерии определения резидентства по каскадному принципу: первый критерий – это место жительства; второй – постоянное место жительства, третий – это центр жизненных интересов, затем 183 дня… И только если все эти критерии не срабатывают, тогда включается критерий гражданства. Но если беженец проживает за границей более 183 дней, он декларацию подавать не должен", — рассказал политик.

При этом он отметил, что в законопроекте №7632, который был принят Верховной Радой за основу еще в сентябре 2022 года, появится норма, которая предусматривает: если налоговый резидент получает исключительно льготированные доходы, он освобождается от обязанности подавать декларацию. Это касается и тех украинцев, которые уже вернулись домой.

Он также рассказал, что может измениться для граждан, которые все еще находятся за пределами страны, но продолжают работать в Украине удаленно.

"Измениться для них что-то может за границей. Ко мне обратилась женщина, которая во Франции имеет статус беженца, автоматически предусматривающего статус налогового резидента и право на работу. Она во Франции должна подавать налоговую декларацию, потому что там действует общее декларирование. То есть в Украине она может и не подавать, а во Франции нужно. Там правила гораздо жестче, чем у нас. И, думаю, многие из наших сограждан в этом убедились в 2022 году", — подчеркнул он.

Как подать декларацию

Это можно сделать онлайн в электронном кабинете на сайте Государственной налоговой службы. Для этого нужно перейти в раздел "ЭК для граждан", а затем выбрать "Налоговое право на имущественное положение и доходы".

В Налоговом кодексе определено, что декларации подаются за базовый отчетный период. Он равен календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц до 1 мая года, следующего за отчетным. То есть налоговую декларацию за 2022 год необходимо подать до 1 мая 2023 года.

Все суммы получаемых выплат в электронном бланке следует вписать самостоятельно. Также придется вычислить общий доход.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине граждане, которые занимаются репетиторством, но не регистрировались как ФЛП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог. Сделать это необходимо до 1 августа 2023 года.