Конец банковской тайны: какие сведения смогут передавать налоговой банки

В случае принятия изменений, предусмотренных проектом закона №8226, налоговая по запросу будет получать все данные по счету предпринимателя, а также данные его контрагента и сведения о личных счетах.

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Законопроект №8226 преподносится авторами, как "упрощающий" жизнь предпринимателей. Но также документ несет определенные угрозы бизнесу — предусматривает обязанность банков предоставлять по запросу налоговой информацию об операциях по специальным предпринимательским счетам ФОПов с налоговым агентом банком, то есть, все сведения об операциях зачисления средств на счета, о назначении платежа, идентификационные данные и номер счета контрагента. Об этом пишет Фокус в новой статье "Банк следит за тобой. Как и когда налоговая будет получать сведения о счетах ФОПов".

"Эта обязанность значительно развязывает руки налоговикам, ведь, на сегодняшний день, все эти данные считаются банковской тайной и доступ к ним налоговые органы могут получить только через волеизъявление налогоплательщика (если плательщик сам предоставит выписки по своим счетам во время проверок, в качестве первичных документов), или в судебном порядке, что не так-то просто (обычно такие иски отклоняются по необоснованности). Сейчас налоговики по своему письменному требованию к банку могут получить только информацию о наличии банковских счетов, не больше", — объяснила Фокусу юрист Stron Legal Services Алена Палий.

По ее мнению, речь идет о прямом посягательстве на банковскую тайну. "Законопроект не содержит привязки, что доступ к информации по операциям по специальным счетам будет предоставляться только при условии проведения проверки, то есть, теоретически, налоговая может в любой момент запросить информацию по счету в банке. Получается, налоговые органы получают механизм обхода банковской тайны", — считает юрист. По словам Алены Палий, в результате налоговая получит также доступ к данным личных счетов предпринимателей. "Именно личные счета больше всего интересуют налоговиков, ведь доступ к предпринимательским счетам ФОПа налоговики могут получить в процессе проверки от самих налогоплательщиков, и там обычно "чисто", а вот доступ к личным счетам, которые чаще всего используются для уклонения от уплаты налогов, для них закрыт", — говорит Алена Палий.

Получается, что, если ФОП согласился на функцию банка как налогового агента, то данные его счетов по запросу налоговиков будут без его ведома передаваться налоговой. В то же время, как отметила партнер EXPATPRO Татьяна Ященко, из-за такой нормы ни банк, ни сам предприниматель не имеют возможности контролировать основания, периодичность и порядок использования (хранения и обработки) налоговыми органами полученной от банка информации.

"В случае с проверками операций ФОПов сейчас налоговые органы обращаются к предпринимателю с требованием предоставить такие документы в порядке проведения документальных проверок. Здесь предприниматель вовлечен в процесс проверки, контролирует объем информации (в том числе в части персональных данных своих клиентов), которая передается контролирующим органам в соответствии с целью проведения проверки. В случае с плательщиками единого налога налоговые органы должны интересовать исключительно объем проводимых операций. Для этой цели вполне достаточно оборотной ведомости за конкретный период", — считает Татьяна Ященко.

Ранее Фокус писал, что длительный блэкаут в Украине способен негативно повлиять на банковскую систему.

Как сообщалось, в приложении государственных услуг "Дія" предприниматели могут подать электронную декларацию и оплатить единый налог.