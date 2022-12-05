Кінець банківської таємниці: які відомості зможуть передавати податковій банки

У разі прийняття змін, передбачених проєктом закону №8226, податкова на запит отримуватиме всі дані щодо рахунку підприємця, а також дані його контрагента та відомості про особисті рахунки.

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Законопроєкт №8226 подають автори як "спрощення" життя підприємців. Але також документ несе певні загрози бізнесу — передбачає обов'язок банків надавати на запит податкової інформацію про операції за спеціальними підприємницькими рахунками ФОП з податковим агентом банком, тобто всі відомості про операції зарахування коштів на рахунки, про призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер рахунку контрагента. Про це пише Фокус у новій статті "Банк слідкує за тобою. Як і коли податкова отримуватиме відомості про рахунки ФОПів".

"Цей обов'язок значно розв'язує руки податківцям, адже, на сьогодні, усі ці дані вважаються банківською таємницею і доступ до них податкові органи можуть отримати лише через волевиявлення платника податків (якщо платник сам надасть виписки за своїми рахунками під час перевірок, як первинні документи), або в судовому порядку, що не так просто (зазвичай такі позови відхиляються через необґрунтованість). Зараз податківці на свою письмову вимогу до банку можуть отримати лише інформацію про наявність банківських рахунків, не більше", — пояснила Фокусу юристка Stron Legal Services Олена Палій.

На її думку, йдеться про пряме посягання на банківську таємницю. "Законопроєкт не містить прив'язки, що доступ до інформації стосовно операцій за спеціальними рахунками надаватиметься лише за умови проведення перевірки, тобто, теоретично, податкова може будь-якої миті запросити інформацію про рахунок в банку. Виходить, податкові органи отримують механізм обходу банківської таємниці", — вважає юристка. За словами Олени Палій, у результаті податкова отримає також доступ до даних особистих рахунків підприємців. "Саме особисті рахунки найбільше цікавлять податківців, адже доступ до підприємницьких рахунків ФОПа податківці можуть отримати в процесі перевірки від самих платників податків, і там зазвичай "чисто", а ось доступ до особистих рахунків, які найчастіше використовуються для ухилення від сплати податків, для них закрито", — каже Олена Палій.

Виходить, що, якщо ФОП погодився на функцію банку як податкового агента, то дані його рахунків на запит податківців без його відома передаватимуться податковій. Водночас, як зазначила партнерка EXPATPRO Тетяна Ященко, через таку норму ні банк, ні сам підприємець не мають можливості контролювати підстави, періодичність та порядок використання (зберігання та обробки) податковими органами отриманої від банку інформації.

"У разі з перевірками операцій ФОП зараз податкові органи звертаються до підприємця з вимогою надати такі документи у порядку проведення документальних перевірок. Тут підприємець залучений до процесу перевірки, контролює обсяг інформації (зокрема в частині персональних даних своїх клієнтів), яка передається контролюючим органам відповідно до мети проведення перевірки. У випадку з платниками єдиного податку податкові органи повинні цікавити виключно обсяг операцій, що проводяться. Для цієї мети цілком достатньо оборотної відомості за конкретний період", — вважає Тетяна Ященко.

Раніше Фокус писав, що тривалий блекаут в Україні здатний негативно вплинути на банківську систему.

Як повідомлялося, у додатку державних послуг "Дія" підприємці можуть подати електронну декларацію та сплатити єдиний податок.