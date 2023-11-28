Ситуация на границе с Польшей: Украина ожидает результатов переговоров, — Минагрополитики

По словам замминистра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича, блокировка границы негативно отразилась не только на украинской, но и на польской бизнес-среде, а большинство польских перевозчиков вообще не поддерживают эти протесты.

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Министерство аграрной политики Украины ожидает положительных результатов переговоров в связи с ситуацией на границе с Польшей. Об этом заявил заместитель министра Маркиян Дмитрасевич в эксклюзивном интервью "Украинскому Радио".

Он отмечает, что блокировка границы негативно отразилась не только на украинской, но и на польской бизнес-среде, хотя большинство перевозчиков не поддерживают этот протест. Зависящие от пунктов пропуска на границе с Польшей от 500 до 2000 грузовиков заблокированы. Тем не менее, ожидается, что переговоры принесут положительные результаты.

Ситуация на украинско-польской границе остается сложной, но переговоры продолжаются уже третью неделю. Министерство аграрной политики Украины пытается вести переговоры разумно, с учетом интересов обеих сторон, отметил Дмитрасевич.

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Заместитель министра подчеркнул, что для разрешения этой ситуации требует время, поскольку она уже значительно влияет на деятельность обеих стран.

Чем недовольны поляки

По словам замминистра, после полномасштабного вторжения, грузопоток между Украиной и соседними странами, объемы транспортировки значительно возросли. Этот поток грузов является жизненно важным для Украины, оказывая влияние на экспорт и импорт продукции.

"Понятно, что для Украины это один из жизненных путей, как для нашего экспорта, так и для импорта необходимой нам продукции. Однако, по информации от польской бизнес-среды, они также имеют убытки от ситуации, которая создана на украинско-польской границе. И, как мы знаем, большинство перевозчиков этого протеста, по сути, не поддерживают", — отметил Дмитрасевич.

Вместе с тем, по его словам, сложно объективно оценить требования протестующих.

"По состоянию на сегодня у нас ситуация по зерну такова, что импортировать его в Польшу мы не можем, то есть, оно идет транзитом. Поэтому в определенной степени вызывает удивление подключение к этим протестам аграриев, поскольку каких-то объективных причин мы для этого не видим", — добавил замминистра.

Страйк польских перевозчиков на границе

Фермеры и водители грузовиков из Польши запустили постоянную блокаду одного из наиболее загруженных пунктов пропуска на украинской границе. Более тысячи грузовиков уже несколько дней ожидают возможности пройти КПП.

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Польские водители заблокировали в общей сложности четыре пункта пропуска. Их обвинения касаются конкуренции с украинскими компаниями, предлагающими более низкие цены за транспортировку товаров. По их утверждениям, украинские компании активно работают по всему Европейской Союзу. Протесты начались 6 ноября, участники требуют введения разрешений для украинских грузовиков, направляющихся в ЕС, а также для европейских грузовиков, движущихся в Украину.