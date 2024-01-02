Без підтримки держави у 2024 році: кому з ВПО скасують виплати і коли

В Україні деякі переселенці більше не отримуватимуть виплати від держави. Йдеться про допомогу на проживання, яку в новому році перестануть виплачувати деяким категоріям ВПО.

Related video

Деякі внутрішньо переміщені особи в Україні 31 січня 2024 року востаннє отримають грошову допомогу від держави на проживання (2 тисячі гривень для всіх і 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей). Про це пише Фокус у своїй новій статті:"Субсидії, тарифи, податки, пенсії: які зміни чекають на українців з 1 січня 2024 року".

Важливо

Виплати для ВПО деяким українцям вирішили не скасовувати: хто зможе отримувати допомогу

Так, з лютого допомогу не буде продовжено тим, хто:

перебував за кордоном понад 30 календарних днів поспіль (крім відрядження, перебування на лікуванні тощо);

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засуджений за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених у розшук;

повернувся до покинутого місця проживання.

Також уряд проводить верифікацію майнового стану одержувачів. Тому без державних виплат можуть залишити:

тих, хто купив транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п'яти років;

у яких є на депозитному банківському рахунку кошти на суму понад 100 тисяч гривень;

хто придбав іноземну валюту, а також банківські метали на понад 100 тисяч гривень.

Водночас допомогу ВПО буде продовжено автоматично ще на один півроку, якщо в сім'ї:

є діти з інвалідністю;

є особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

є особи пенсійного віку;

є особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

є неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

сукупний дохід на одного члена сім'ї протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому ухвалюють рішення (з 2024-го: 2361*4=9 444 грн).

Зазначимо також, що надання державної допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання востаннє подовжували на 6 місяців із 1 серпня 2023-го, тобто до 31 січня 2024 року. Це означає, що ті, хто отримував гроші (2 тисячі гривень для всіх і 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей), отримають допомогу і в січні 2024-го.

Важливо

Виплати ВПО: як не втратити допомогу в разі відсутності під час перевірки місця проживання

Нагадаємо також, що 28 листопада Фокус писав, що в деяких областях України переселенці зможуть отримати нову грошову допомогу. Завдяки цьому певні категорії українців, які мають статус ВПО, зможуть платити за оренду житла і комунальні послуги протягом 6 місяців.