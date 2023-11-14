Виплати для ВПО деяким українцям вирішили не скасовувати: хто зможе отримувати допомогу

За деякими внутрішніми переселенцями хочуть зберегти виплати державної допомоги на проживання в розмірі двох і трьох тисяч гривень.

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Державні виплати вимушено переміщеним особам (ВПО), які виховують неповнолітніх дітей у регіонах, де через війну не працюють дитячі садочки, можуть продовжити. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук, жінки не можуть вийти на роботу через зачинені дитсадки, оскільки дітей нема з ким залишити вдома. і Тому багатьох українок непокоїть питання, чи не скасують їм державні виплати.

Як пояснили у відомстві, йдеться про щомісячну держдопомогу на проживання, розмір якої становить 3 тисячі гривень громадянам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб. Ці виплати можуть продовжити ще на один шестимісячний період, якщо в сім'ї є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

"Зокрема, я пропоную продовжити такі виплати сім'ям переселенців із малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитячі садки. Маємо підтримати наших людей, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії", — наголосила Ірина Верещук.

Що змінилося для переселенців з 1 листопада

Уряд вніс зміни до правил оформлення виплат ВПО. Нововведення стосується тільки тих людей, які вперше звертаються по грошову допомогу. Так, раніше для оформлення виплат мав звертатися до відповідного органу кожен член сім'ї окремо. Але з 1 листопада це може робити тільки одна людина від усієї родини.

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Нагадаємо, що в серпні уряд змінив період отримання виплат на проживання ВПО — тепер їх нараховуватимуть трохи пізніше. Також Фокус розповідав, як держава допомагає переселенцям з пошуком роботи після вимушеного переїзду.

Також нагадаємо, що в Україні може збільшитися кількість ВПО, яким виплачуватимуть державну допомогу. Мова про громадян, які після повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон.