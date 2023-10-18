Багатьом гроші не потрібні: як в Україні хочуть переформатувати підтримку переселенців

У Міністерстві соціальної політики хочуть не просто надавати грошову допомогу переселенцям, а й розвивати різні соцпослуги, які допомагатимуть українцям адаптуватися до нових умов життя.

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Вимушеним переселенцям держава продовжує виплачувати фінансову допомогу 2023 року, але багато людей потребують не стільки грошової підтримки, скільки послуг, за допомогою яких можна вирішити складні життєві обставини. Про це заявила в інтерв'ю виданню Forbes міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

До списку таких послуг, за словами чиновниці, входять доступність житла або сприяння в пошуку роботи для переселенців. Як пояснила Жолнович, мам із дітьми часто хвилює питання, як влаштувати своє чадо до дитячого садка, а люди в депресії потребують психосоціальної підтримки.

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"У міністерства є завдання не тільки забезпечити людей виплатами, а й займатися розвитком соціальних послуг, які допоможуть людині вийти зі складних життєвих обставин. Наприклад, допомогти адаптуватися до нових умов життя ветеранам, супроводжувати людей з інвалідністю у працевлаштуванні та на робочому місці, допомогти батькам підвищувати батьківські компетенції для підтримки сім'ї тощо", — розповіла вона.

Наразі в Україні відсутній інститут послуг, хоча, за словами міністра, закон про соціальні послуги запрацював ще 2020-го року, але тільки зараз ці інституції формуються. У майбутньому в нашій країні соціальні установи хочуть перетворити на комунальні підприємства. А українцям хочуть дозволити купувати соціальні послуги не тільки в держави, а й у приватних постачальників.

"Тут потрібні зміни до законодавства. Сьогодні в нас за послуги відповідають Територіальні центри обслуговування, які наймають перукаря, шевця. Але вони не орієнтовані на потреби суспільства, а працюють за прописаним стандартним переліком", — пояснила Жолнович.

Міністерство соціальної політики вже розширює спектр послуг — наприклад, з'явився фахівець із психосоціальної підтримки та координатор волонтерів, який може об'єднувати в громадах ресурс і спрямовувати його на необхідні потреби. Але повноцінний перехід до системи соціальних послуг займе близько п'яти років.

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"За нашими оцінками, щоб впровадити соціальні послуги за аналогами, які є за кордоном, необхідно понад 200 мільярдів гривень", — наголосила міністр соціальної політики.

До слова, 17 жовтня Оксана Жолнович поділилася інформацією, що у 2023 році соцвиплат позбавили понад 140 тисяч осіб. Вона пояснила, що без державної підтримки залишилися внутрішньо переміщені особи, які не відповідають критеріям надання допомоги. Також Фокус пояснював, чи скасують соціальну допомогу українцям, які виїхали за кордон.