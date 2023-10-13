Українським переселенцям належать нові виплати: як оформити допомогу

Фінансову допомогу планують виплачувати у трьох містах України. Переселенці зі статусом ВПО мають відповідати кільком критеріям.

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Через повномасштабну російську агресію малозахищені українці та внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати підтримку від різних організацій. Благодійні фонди безоплатно виплачують громадянам гроші, які вони можуть витратити на найнеобхідніше. До списку таких організацій входить "Голос Ромні", яка в партнерстві з міжнародною некомерційною організацією Mercy Corps відкрила реєстрацію на грошову допомогу ВПО і місцевим жителям певних категорій уразливості.

Кому доступна грошова допомога

Її зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та окремі громадяни, які належать до вразливих категорій в Ужгороді, Кривому Розі та Запоріжжі.

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Щоб отримати виплату, домогосподарства мають відповідати соціально-економічному критерію та вимогам уразливості. При цьому, якщо раніше вам уже видавали допомогу, то, щоб зареєструватися для нової виплати, має минути п'ять місяців після одноразової тримісячної допомоги або два місяці після тримісячної допомоги у вигляді трьох щомісячних платежів.

Серед пріоритетних категорій громадян:

люди похилого віку від 60 років;

люди з інвалідністю;

роми, ЛГБТІК+ та інші;

люди з важкими хронічними захворюваннями.

За соціально-економічними критеріями пріоритет надаватиметься домогосподарствам, які:

протягом останніх тридцяти днів перемістилися з районів, розташованих за 30 км від активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій;

проживають у районах активних бойових дій;

проживають на територіях, які були під тимчасовою окупацією РФ;

переміщуються понад 30 днів із районів, розташованих за 30 кілометрів від активних бойових дій або з тимчасово окупованих і звільнених територій, які перебували під тимчасовою окупацією.

Також зазначається, що перевагу віддаватимуть домогосподарствам, які:

проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або бездомним;

з людьми з інвалідністю;

багатодітним — 3 і більше дітей віком до 18 років, які мають тільки одного з батьків (або батько, або мати);

з одним або кількома дітьми віком до 18 років;

з вагітними жінками або жінками, які годують груддю;

з літніми людьми 60+;

які очолює одна самотня/кілька самотніх літніх людей 60+;

з безробітними людьми передпенсійного віку 50-59 років, які не мають пенсії або іншого джерела доходу;

з людьми, у яких є важкі хронічні захворювання.

Як отримати допомогу

Для цього в період з понеділка по п'ятницю потрібно телефонувати за номерами:

Запоріжжя — 0685571021;

Кривий Ріг — 0953826998;

Ужгород — 0688142788.

Далі потрібно слідувати підказкам оператора і, якщо ви маєте право на виплату за однією з вищевказаних категорій, вам запропонують приїхати в офіс благодійної організації для реєстрації. Фінансову допомогу виплатять протягом чотирьох-шести тижнів.

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Фінансова допомога нараховується на банківську картку, зазначену під час процедури реєстрації.

Нагадаємо, трохи раніше Фокус писав, хто з українців може отримати додаткові виплати від 5 до 30 тисяч гривень. Також зазначимо, що у деяких переселенців є право на отримання соціальних виплат протягом року. Якщо заявку схвалять, для продовження виплат ніяких додаткових дій робити не потрібно — гроші будуть автоматично зараховуватися на банківські рахунки.