Украинским переселенцам положены новые выплаты: как оформить помощь
Финансовую помощь планируют выплачивать в трех городах Украины. Переселенцы со статусом ВПЛ должны соответствовать нескольким критериям.
Из-за полномасштабной российской агрессии малозащищенные украинцы и внутренне перемещенные лица продолжают получать поддержку от разных организаций. Благотворительные фонды безвозмездно выплачивают гражданам деньги, которые они могут потратить на самое необходимое. В список таких организаций входит "Голос Ромни", которая в партнерстве с международной некоммерческой организацией Mercy Corps открыла регистрацию на денежную помощь ВПЛ и местным жителям определенных категорий уязвимости.
Кому доступна денежная помощь
Ее смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и отдельные граждане, относящиеся к уязвимым категориям в Ужгороде, Кривом Роге и Запорожье.Важно
Чтобы получить выплату, домохозяйства должны соответствовать социально-экономическому критерию и требованиям уязвимости. При этом, если раньше вам уже выдавали пособие, то, чтобы зарегистрироваться для новой выплаты, должно пройти пять месяцев после одноразового трехмесячного пособия или два месяца после трехмесячного пособия в виде трех ежемесячных платежей.
Среди приоритетных категорий граждан:
- люди преклонного возраста от 60 лет;
- люди с инвалидностью;
- ромы, ЛГБТИК+ и другие;
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
По социально-экономическим критериям приоритет будет предоставляться домохозяйствам, которые:
- в течение последних тридцати дней переместились из районов, расположенных в 30 км от активных боевых действий или с временно оккупированных территорий;
- проживают в районах активных боевых действий;
- проживают на территориях, которые были под временной оккупацией РФ;
- перемещаются более 30 дней из районов, расположенных в 30 километров от активных боевых действий или с временно оккупированных и освобожденных территорий, находившиеся под временной оккупацией.
Также отмечается, что предпочтение будут отдавать домохозяйствам, которые:
- проживают в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или бездомным;
- с людьми с инвалидностью;
- многодетным — 3 и более детей в возрасте до 18 лет, которые имеют только одного из родителей (или отец, или мать);
- с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- с беременными женщинами или женщинами, кормящими грудью;
- с пожилыми людьми 60+;
- которые возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей 60+;
- с безработными людьми предпенсионного возраста 50−59 лет, которые не имеют пенсии или другого источника дохода;
- с людьми, у которых есть тяжелые хронические заболевания.
Как получить помощь
Для этого в период с понедельника по пятницу нужно звонить по номерам:
- Запорожье — 0685571021;
- Кривой Рог — 0953826998;
- Ужгород — 0688142788.
Далее нужно следовать подсказкам оператора и, если вам положена выплата по одной из вышеуказанных категорий, вам предложат приехать в офис благотворительной организации для регистрации. Финансовую помощь выплатят в течение четырех-шести недель.Важно
Финансовая помощь начисляется на банковскую карту, указанную во время процедуры регистрации.
Напомним, чуть раньше Фокус писал, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от 5 до 30 тысяч гривен. Также отметим, что у некоторых переселенцев есть право на получение социальных выплат в течение года. Если заявку одобрят, для продления выплат никаких дополнительных действий делать не нужно — деньги будут автоматически зачисляться на банковские счета.