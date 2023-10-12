Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Украинцам положены выплаты почти по 5 тысяч гривен от фонда США: как подать заявку

Фото: Из открытых источников

На денежную помощь могут рассчитывать украинцы, проживающие в Бучанском районе Киевской области.

Related video

Из-за войны украинцам продолжают выплачивать не только государственную помощь, к поддержке подключаются многие зарубежные благотворительные фонды. Так, например, американская благотворительная организация "Дукат" (Cash for Refugees) объявила о старте регистрации на выплату одноразовой финансовой помощи гражданам нашей страны. Об этом сообщается на сайте Zayava.info.

Какую суму выплатят

Базовый размер помощи составляет 4 415 гривен. Сумму могут и увеличить, если претендент на выплату предоставит документальное обоснование.

Кто из украинцев может получить выплату

Единоразовая денежная выплата предоставляется вдовам/вдовцам из Бучанского района Киевской области, проживающим в объединенных территориальных общинах:

  • Ирпеня;
  • Бучи;
  • Гостомеля;
  • Бородянки;
  • Немешаева;
  • Дмитровки;
  • Макарова.

Также деньги могут выплатить тем, кто:

  • получил статус вдовы или вдовца после 24 февраля 2022 года;
  • воспитывает детей до 13 лет или ухаживает за пожилыми людьми, которым от 65 лет;
  • зарегистрирован (прописан) или со статусом ВПЛ на территории Бучанского района.

Как зарегистрироваться

Чтобы оформить заявку на помощь от американской организации, нужно заполнить анкету по ссылке. В заявке нужно указать:

  • ФИО;
  • адрес проживания:
  • место регистрации;
  • номер телефона для связи;
  • дату рождения;
  • номер и серию паспорта или ID карты;
  • скан или фото начальной страницы паспорта;
  • скан или фото документа, удостоверяющего местожительство в Бучанском районе Киевской области;
  • скан или фото ИНН, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке свидетельства о смерти мужа.

Фонду также нужно сообщить номер банковской карты "Приват Банка", если она есть. Или же предоставить номер IBAN, если обслуживаетесь в другом банке.

Важно
Деньги украинцам: отменят ли соцпомощь гражданам за выезд за границу

Тем временем в Эстонском совете по делам беженцев три месяца будут выплачивать украинцам по 3,6 тысяч гривен в рамках материальной помощи. Выплаты доступны украинцам в следующих областях:

  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской.

Также Фокус писал, что киевлянам будут предоставлять единоразовую помощь в размере от 900 до 1,5 тысячи гривен.