Украинцам положены выплаты почти по 5 тысяч гривен от фонда США: как подать заявку
На денежную помощь могут рассчитывать украинцы, проживающие в Бучанском районе Киевской области.
Из-за войны украинцам продолжают выплачивать не только государственную помощь, к поддержке подключаются многие зарубежные благотворительные фонды. Так, например, американская благотворительная организация "Дукат" (Cash for Refugees) объявила о старте регистрации на выплату одноразовой финансовой помощи гражданам нашей страны. Об этом сообщается на сайте Zayava.info.
Какую суму выплатят
Базовый размер помощи составляет 4 415 гривен. Сумму могут и увеличить, если претендент на выплату предоставит документальное обоснование.
Кто из украинцев может получить выплату
Единоразовая денежная выплата предоставляется вдовам/вдовцам из Бучанского района Киевской области, проживающим в объединенных территориальных общинах:
- Ирпеня;
- Бучи;
- Гостомеля;
- Бородянки;
- Немешаева;
- Дмитровки;
- Макарова.
Также деньги могут выплатить тем, кто:
- получил статус вдовы или вдовца после 24 февраля 2022 года;
- воспитывает детей до 13 лет или ухаживает за пожилыми людьми, которым от 65 лет;
- зарегистрирован (прописан) или со статусом ВПЛ на территории Бучанского района.
Как зарегистрироваться
Чтобы оформить заявку на помощь от американской организации, нужно заполнить анкету по ссылке. В заявке нужно указать:
- ФИО;
- адрес проживания:
- место регистрации;
- номер телефона для связи;
- дату рождения;
- номер и серию паспорта или ID карты;
- скан или фото начальной страницы паспорта;
- скан или фото документа, удостоверяющего местожительство в Бучанском районе Киевской области;
- скан или фото ИНН, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке свидетельства о смерти мужа.
Фонду также нужно сообщить номер банковской карты "Приват Банка", если она есть. Или же предоставить номер IBAN, если обслуживаетесь в другом банке.Важно
Тем временем в Эстонском совете по делам беженцев три месяца будут выплачивать украинцам по 3,6 тысяч гривен в рамках материальной помощи. Выплаты доступны украинцам в следующих областях:
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской.
Также Фокус писал, что киевлянам будут предоставлять единоразовую помощь в размере от 900 до 1,5 тысячи гривен.