Украинцам выплатят от 900 до 1500 гривен: кто может рассчитывать на помощь

В Киеве выделили 35 миллионов на одноразовые выплаты жителям. Мэр Виталий Кличко объяснил, кто получит деньги от города ко Дню защитников и защитниц Украины.

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Киев выделил почти 35 миллионов гривен на адресную одноразовую материальную помощь жителям ко Дню защитников и защитниц Украины. Деталями 27 сентября поделился городской голова Виталий Кличко.

"Дополнительную материальную помощь от города по программе "Забота. Навстречу киевлянам" получат почти 36 тысяч жителей столицы", — заявил он.

Кто может претендовать на выплаты?

На одноразовую помощь могут рассчитывать киевляне, которые:

являются членами семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и принимали участие в АТО/ООС, погибших или пропавших без вести;

получили инвалидность I, II и III группы вследствие войны;

принимали участие в Революции достоинства.

Также выплаты обещают членам семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.

Размер помощи составляет от 900 до 1500 гривен.

"Наши защитники ежедневно рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и уважаем их подвиг и их героизм", — добавил Кличко.

Стоит отметить, что День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября.

Напомним, украинские семьи могут получать материальную поддержку от организации "СОС Детские городки Украины". На выплаты могут претендовать даже граждане, находящиеся за границей.

Также в сети появился документ Министерства социальной политики Украины о перерасчете пенсий в 2024 году. Планируется, что выплаты украинцам будут повышать в три этапа.