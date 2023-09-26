Помощь во время войны: каким украинским семьям выплатят по 10 тысяч гривен

Один из благотворительных фондов решил поддержать семьи с детьми и выплатить им новую финансовую помощь. На выплаты могут претендовать как семьи, которые остались в Украине, так и покинувшие страну.

Related video

Из-за полномасштабной войны украинцы могут пользоваться многими программами, которые оказывают финансовую помощь нашим гражданам. Так, например, сейчас материальная поддержка доступна семьям с детьми, которые получили ранения или другие травмы из-за боевых действий. Об этом сказано в публикации на сайте Zayava.

Важно

Выплаты ВПЛ расширят: кто еще из украинцев сможет получать пособие

Отмечается, что поддержку гражданам оказывает организация "СОС Дитячі містечка Україна". На финансовую помощь могут претендовать как семьи, которые остались в Украине, так и выехавшие за границу.

Как получить финансовую помощь?

Семья, которая хочет получить деньги, должна заполнить и отправить форму регистрации онлайн. Она доступна по ссылке. В заявке нужно указать следующую информацию о ребенке, который нуждается в помощи:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

полный адрес места жительства ребенка к моменту, когда он получил травму или ранение;

адрес сегодняшнего фактического места жительства ребенка;

дата ранения ребенка;

обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения;

какую именно травму он получил;

нужна ли еще какая-либо помощь (кроме денежной) ребенку или его семье.

Известно, что организация будет выплачивать по 10 тысяч гривен единовременной помощи на каждого ребенка.

Тысяча евро для украинцев в Латвии: кому выплатят

Деньги положены украинским беженца с видом на жительство или картой, выданной миграционной службой Латвии. Тысячу евро будут начислять в течение двух месяцев тем гражданам, которые испытывают проблемы с поиском долгосрочного жилья.

Эти выплаты в первую очередь получат:

семьи с детьми;

беременные женщины;

люди старше 60 лет;

семьи с лицами с инвалидностью.

Напомним, 26 сентября стало известно, что власти Германии раздумывают о том, чтобы сократить объем федеральной помощи, которую получают земли для интеграции беженцев на фоне растущей инфляции после многих лет больших расходов.

Важно

Польша не продлит помощь украинским беженцам в следующем году: что известно

Так, в 2024 году Берлин выделит регионам максимум 1,7 миллиарда евро на обеспечение беженцев. В 2023 году размер помощи был на уровне 3,75 миллиарда.

Тем временем Европейская комиссия хочет оставить право на временную защиту для беженцев из Украины до весны 2025 года.