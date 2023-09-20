Украинским беженцам положены выплаты в 1 тысячу евро: как получить помощь

Некоторые украинские беженцы в Литве могут получить помощь для покрытия трат на аренду жилья.

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Украинские беженцы в Литве, у которых есть вид на жительство или карта, выданная миграционной службой страны, могут претендовать на финансовую помощь. Полученные от Международной организации по миграции в Вильнюсе деньги украинцы смогут потратить на жилье. Об этом пишет издание lrt.lt.

Деньги будут начислять в течение двух месяцев украинцам, у которых есть проблемы с поиском долгосрочного жилья. Отмечается, что поскольку в Литве отсутствует государственная поддержка, граждане из других стран вынуждены самостоятельно решать вопросы проживания.

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При этом многие украинские беженцы в Литве сталкиваются с рядом проблем по аренде жилья, среди которых:

высокие цены;

необходимость оплачивать первый и последний месяц проживания в арендованном жилье;

нехватка средств.

"Мы надеемся, что эта мера поможет украинцам легче интегрироваться в Литве, особенно тем, кто трудоустроен и пытается самореализоваться", — скащал глава Представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингалис.

Суть помощи заключается в выплате разовых сумм для частичного покрытия первого и последнего месяца аренды. Выплата будет составлять 70% стоимости, указанной в договоре, но не превышать 504 евро в месяц, что составляет в общей сложности 1008 евро. Все эти затраты будут контролироваться, поэтому полученные средства не получится потратить на что-то другое.

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Известно также, что выплаты будут предоставлять:

семьям с детьми;

беременным женщинам;

людям старше 60 лет;

семьям с лицами с инвалидностью.

Чтобы подать заявку на получение выплаты, нужно заполнить анкету по ссылке .

Напомним, 19 сентября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер предупредил, что Польша, вероятно, в 2024 году сократит объем помощи, предоставляемой беженцам из Украины. Украинцы не будут получать помощь на проживание, им сократят выдачу разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинское обслуживание и семейные льготы.

Тем временем Европейская комиссия хочет оставить право на временную защиту для беженцев из Украины до 3 марта 2025 года.