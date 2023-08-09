Штраф и возврат выплат: что грозит беженцам в ЕС, которые получают доходы в Украине

В странах ЕС проводится верификация данных о беженцах, в частности социальные органы изучают данные банковских счетов украинцев, которые получают социальную помощь. Повлияет ли выписка из банка на дальнейшее получение украинцами выплат?

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Украинские граждане, получившие убежище в ЕС, в июле начали получать письма от социальных органов, где от них требуют данные по счету в украинском банке. В письмах также сообщается, что в случае отказа предоставить выписку все льготы беженцам будут отменены. Об этом пишет Фокус в статье "Выплаты для украинцев отменят? Почему в ЕС требуют от беженцев выписку из украинского банка".

Как сообщила управляющий партнер ЮК GLS Ольга Черевко, в ЕС право на социальную помощь имеют только те лица, которые не имеют никаких доходов и активов, или же имеют доходы ниже уровня прожиточного минимума.

"Человек, который получает помощь, обязан отвечать на запросы контролирующих органов относительно его возможных доходов. Конечно, он может отказаться предоставить выписки по счетам в Украине, но тогда вряд ли можно рассчитывать на дальнейшие выплаты", — объяснила эксперт.

Какие выплаты получают беженцы из Украины в Германии в 2023 году

Как сообщила Фокусу Екатерина Струкова, адвокат Stron Legal Services, с 1 января 2023 года в Германии происходят корректировки выплат от государства из-за инфляции. Украинские беженцы, получившие статус временной защиты, в соответствии с нововведениями, будут получать материальную помощь на уровне с немцами. Размер выплат возрастет на 40-50 евро в месяц.

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"Среди тех, кто имеет право на выплаты в рамках проекта Bürgergeldgesetz — лица, которые не могут покрыть потребности за счет своего дохода и активов. Денежные выплаты для украинских беженцев с 1 июня 2022 года в Германии выдает центр занятости. Регулярная выплата в рамках пособия по безработице составляет 449 евро в месяц. Если украинец проживает с семьей, то сумма будет немного меньше — 404 евро на человека. С 1 июля в Германии начинается второй этап изменений правил социальной помощи от центра занятости, которую получают украинские беженцы. Одним из условий получения выплат будет постоянное проживание по месту регистрации. По необязательной причине можно отсутствовать не более 21 дня в год", — говорит Екатерина Струкова.

Выписка из украинского банка: отменят ли беженцам выплаты

Как рассказала Фокусу Александра Томашевская, налоговый консультант, письма о данных банковского счета в украинском банке также получают беженцы в других странах — в Ирландии, Исландии, Великобритании, Нидерландах.

"Социальные службы проверяют не только информацию о других доходах, но и о том, не работало ли лицо без оформления во время пребывания на системе социального обеспечения для малообеспеченных", — говорит эксперт.

По словам Александра Курявого, управляющего партнера юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры", в Германии существуют законы и нормативные акты, касающиеся борьбы со злоупотреблением в сфере социальной помощи, в том числе, путем проверки доходов и имущественного положения лиц, обращающихся за поддержкой.

Он уточнил: в Законе о социальной помощи, действующем в Германии, например, говорится, что получателями выплат могут быть безработные трудоспособные и лица, у которых уровень доходов недостаточен, чтобы покрывать главные расходы (например, жилье, проезд, питание).

Беженцам из Украины могут отменить выплаты социальной помощи, если те получали доходы в Украине Фото: Getty Images

"Запрос на предоставление выписки по счету в украинском банке может быть частью процедуры проверки соответствия критериям получения социальной поддержки в Германии", — говорит Курявый.

По мнению Екатерины Струковой, немецкие власти усиливают контроль за целевым использованием средств немецких налогоплательщиков. "Поэтому требования о подтверждении наличия и размера доходов, как и пребывания по месту регистрации, являются вполне логичными и обоснованными, особенно учитывая то, что иногда за социальными выплатами и гуманитарной помощью приезжают украинские беженцы на мерседесах, шокируя тех же немцев брендовой одеждой, которые сами немцы не могут себе позволить", — говорит Екатерина Струкова.

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Если после изучения выписки социальные службы узнают, что лицо получало выплаты, а в это время и доход на счет в украинском банке, скорее всего, социальная помощь может быть отменена. Также социальные органы страны могут потребовать у таких беженцев с доходами вернуть полученные ранее социальные выплаты.

"Обычно при выяснении таких обстоятельств лицо должно вернуть полученные суммы помощи, иногда — оплатить штраф. Если помощь предоставлялась в виде социального жилья или других бенефитов, может потребоваться возврат стоимости пользования такими льготами", — говорит Александра Томашевская.

Ранее Фокус писал, что более 10 000 украинских беженцев, которые переехали в Великобританию после начала полномасштабной войны, возможно, придется вернуться домой после окончания срока действия виз.

Как уже писал Фокус, Канада с 23 октября вводит специальную постоянную поддержку для тех украинцев, которые хотят остаться в Канаде со своей семьей навсегда.