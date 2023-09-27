Українцям виплатять від 900 до 1500 гривень: хто може розраховувати на допомогу

У Києві виділили 35 мільйонів на одноразові виплати мешканцям. Мер Віталій Кличко пояснив, хто отримає гроші від міста до Дня захисників та захисниць України.

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Київ виділив майже 35 мільйонів гривень на адресну одноразову матеріальну допомогу мешканцям до Дня захисників та захисниць України. Деталями 27 вересня поділився міський голова Віталій Кличко.

"Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці", — заявив він.

Хто може претендувати на виплати?

На одноразову допомогу можуть розраховувати кияни, які:

є членами сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули чи пропали безвісти;

отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни;

брали участь у Революції гідності.

Також виплати обіцяють членам сімей киян, загиблих під час Революції гідності.

Розмір допомоги становить від 900 до 1500 гривень.

"Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм", — додав Кличко.

Варто зазначити, що День захисників та захисниць України відзначають 1 жовтня.

Нагадаємо, українські сім’ї можуть отримувати матеріальну підтримку від організації "СОС Дитячі містечка Україна". На виплати можуть претендувати навіть громадяни, що перебувають за кордоном.

Також в мережі з’явився документ Міністерства соціальної політики України про перерахунок пенсій у 2024 році. Планується, що виплати українцям підвищуватимуть в три етапи.