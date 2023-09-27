Українцям тричі перерахують пенсії 2024 року: на скільки підвищать виплати (документ)

Наступного року планують провести перерахунок пенсій у три етапи. Перше підвищення відбудеться 1 січня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати.

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В Україні у 2024 році планується провести перерахунок пенсій у три етапи. Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на документ Міністерства соціальної політики України.

Перший перерахунок відбудеться 1 січня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. У результаті мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, які досягли 65 років, становитиме 40% мінімальної заробітної плати.

Другий перерахунок відбудеться 1 березня у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У результаті пенсії цієї категорії громадян буде проіндексовано на коефіцієнт, що дорівнює різниці між новим і чинним прожитковим мінімумом.

Третій перерахунок відбудеться 1 квітня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та для пенсіонерів, що працюють з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

Як зазначили в Міністерстві соціальної політики України, в умовах російської агресії в Україні виникли нові виклики, пов'язані зі зростанням навантаження на державний бюджет. У зв'язку з цим будь-які ухвалені законодавчі норми мають бути фінансово забезпеченими.

Фото: pensiya Фото: pensiya

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