В ООН увеличили сумму выплат для украинцев: кто и сколько может получить

Помощь для пострадавших от войны выросла начиная с начала октября, при этом не все граждане могут претендовать на нее. Некоторые из них продолжат получать прежнюю сумму.

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В ООН с октября увеличили сумму помощи для украинцев, которые столкнулись с российской агрессией. Телеканал "Мы — Украина" разобрался, кто и сколько может теперь получать.

Отмечается, что многоцелевая помощь от ООН украинцам зависит от согласованной гуманитарной минимальной потребительской корзины. Ранее эта сумма была на уровне 2200 гривен в месяц, однако с начала октября была увеличена до 3600 гривен.

Сейчас в Украине действует 2 программы, которые предусматривают выделение помощи: Международная организация по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Именно в них установлен новый уровень выплат.

Помощь от ООН по программе УВКБ: подробности

Новую сумму смогут получить только те, кто зарегистрировался после 1 октября. Все остальные будут получать ранее договоренную сумму — 2200 гривен. То есть после того, как размер помощи вырос, по ранее поданным заявкам ее пересматривать не будут.

Помощь от ООН по программе УВКБ: кто может расчитывать

В этой программе есть критерии ответственности и уязвимости. Семья или гражданин должны соответствовать хотя бы одному из них.

Критерии ответственности. Помощь предусмотрена:

для тех, у кого есть статут ВПЛ, полученный после 24 февраля 2022 года;

для тех, кто пострадал из-за боевых действий в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

для тех, кто вернулся в место постоянного жительства с другой области или другой страны после вынужденного перемещения из-за войны.

Критерии уязвимости. Помощь предусмотрена:

для тех, кто имеет только одного из родителей (мать или отец) с по крайней мере одним ребенком в возрасте до 18 лет. Также выделяется помощь если в составе семьи есть лица в возрасте 55 лет и более;

в случае, если семью возглавляет одинокий гражданин от 55 лет или если семью возглавляет одинокое лицо 55 лет и старше с ребенком или детьми в возрасте до 18 лет;

для тех, кто имеет в составе семью одного или более лиц с особыми потребностями, среди которых инвалидность или хронические заболевания.

При этом, доход семьи не должен превышать 5400 гривен в месяц на одного человека. Кроме того, помощь по программе УВКБ должна быть первой, на которую лица регистрируются.

То есть, если ранее уже оформлялась такая помощь или использовалась другая программа, тогда повторной помощи можно не ждать.

"Однако надо различать разовую многоцелевую помощь различных структур ООН и государственную помощь на проживание внутренне перемещенным лицам. Государственная выплата ВПЛ предоставляется на других основаниях, в других размерах, другим способом и из бюджета. Ее организации ООН могут учитывать, когда определяют доход семьи на человека в месяц", — говорится в сообщении.

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Количество членов семьи, на которых можно оформить трехмесячную выплату УВКБ ООН ограничена. Ее можно оформить на следующих граждан:

главу семьи;

мужа или жену главы семьи;

ребенка или детей в возрасте до 23 лет;

родителей.

Бабушки и дедушки семьи оформляются вместе лишь в том случае, если они находятся на содержании семьи. Иначе им придется регистрироваться отдельно.

Помощь от ООН по программе УВКБ: какие документы нужны

Для оформления выплат необходимо собрать базовый набор документов для каждого из членов семьи:

налоговые номера;

паспорт или другие документы, которые удостоверяют личность;

банковская карта для выплат в любом украинском банке. Срок ее действия должен быть рассчитан на несколько месяцев, ведь помощь приходит не сразу. также возможно использовать перевод через Western Union.

В зависимости от критериев, по которым оформляется помощь, могут понадобиться дополнительно следующие документы:

справка ВПЛ;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение лица с инвалидностью или медицинская справка о хронических заболеваниях;

документ об опеке над ребенком.

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