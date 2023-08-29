Від 5 до 30 тисяч гривень: хто з українців може отримати додаткові виплати

У київській мерії зазначили, що виплати призначені для тих жителів столиці, які брали участь у бойових діях і Революції Гідності. На гроші можуть розраховувати також їхні родичі.

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Певні категорії українців зможуть отримувати фінансову допомогу в розмірі від 5 до 30 тисяч гривень. Насамперед ідеться про жителів столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відбуваються виплати в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". У ній беруть участь жителі столиці, які брали участь в АТО, є Героями Небесної Сотні або захисниками України. Також на допомогу можуть розраховувати їхні родини.

Такі виплати здійснюються щороку і для певних категорій передбачена різна сума виплат:

кияни-учасники АТО без інвалідності: 5 тисяч гривень;

кияни-учасники АТО з інвалідністю II групи: 20 тисяч гривень;

кияни-учасники АТО I групи: 30 тисяч гривень.

Члени сім'ї можуть розраховувати на фінансову допомогу в розмірі 10 465 гривень. Її виплачують непрацездатним батькам військових, одному з подружжя, неодруженим повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства I і II груп або людям з інвалідністю I групи.

"Щоб отримати ці види допомоги, потрібно звернутися до Департаменту соціальної політики КМДА або Центрів надання адміністративних послуг", — ідеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, хто з українських переселенців має право на отримання соціальних виплат протягом року. У разі схвалення заявки, для продовження виплат ніяких додаткових дій здійснювати не потрібно — гроші будуть автоматично зараховуватися на банківські рахунки.