Статус "діти війни" сьогодні не передбачає жодних додаткових допомог, — міністерка соцполітики (відео)

Насправді всі 7,5 мільйона українських дітей вважаються постраждалими від війни, за словами очільниці Мінсоцполітики Оксани Жолнович.

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Про майбутнє дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії, керівник Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович розповіла на конференції International Sustainability Forum 2023, яка відбулася 20-21 вересня цьогоріч.

"Донедавна термін "діти війни" асоціювався з людьми, які народились до закінчення Другої світової війни. До початку російської збройної агресії українці зустрічали його лише на сторінках книжок з історії чи у пенсійному посвідченні літніх людей побачимо відмітку "дитина війни". Але насправді всі 7,5 мільйона дітей так чи інакше можна назвати "постраждалими", — підкреслила чиновниця.

Оксана Жолнович зазначила, що такий статус на сьогодні не передбачає жодних додаткових пільг чи допомоги. Але, за словами міністерки, батьки вже зараз намагаються зареєструвати дітей з таким статусом на всяк випадок. Проте уряд не передбачає створювати такі пільгові програми, бо ці діти врешті-решт згодом виплачуватимуть допомогу самі собі.

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Крім того, Жолнович звернула увагу і на статус ветеранів, з яким вона теж вбачає велику проблему: який він має, яким повинен бути обсяг пільг і взагалі кому та як вони надаватимуться.

"Більшість людей зі статусом ветерана повернеться до нормального цивільного життя і виглядає так, що, з одного боку, людина має заробити й сплатити податок, з іншого — податок цієї людини переходить в пільгу їй самій. Тож наскільки логічним є таке перетікання грошей в природі? Тому потрібно зважено до того підходити", — зауважила міністерка.

Діти війни — що це означає

Згідно з чинним законодавством, діти війни — це особи, які є громадянами України та яким на момент закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) не виповнилося 18 років (згідно зі ст. 1 Закону України "Про соціальний захист дітей війни").

Зараз у законодавчій базі немає прописаних підстав для присвоєння дітям статусу "дитина війни". Але цей статус забезпечує постанова Кабінету Міністрів № 268 "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів".

Це діти, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів, військових дій або антитерористичних операцій. Це можуть бути діти, які безпосередньо пережили травми, поранення, фізичне, сексуальне або психологічне насильство, а також діти, які були викрадені, незаконно вивезені за межі своєї країни, залучені до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалися або зазнали інших негативних наслідків через воєнні дії. Тож діти, які після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року втратили дім чи рідних, можуть претендувати на спеціальний статус.

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Право на отримання такого статусу мають усі діти, які на момент здійснення антитерористичної операції й заходів із забезпечення національної безпеки та оборони не досягли 18-річного віку. Також гарантії мають неповнолітні, які:

зазнали поранення, контузії, каліцтва;

стали жертвами фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні;

зазнали психологічного насильства.

Для отримання статусу треба звернутися в органи піклування за місцем реєстрації чи фактичного проживання. У такому разі треба надати повний пакет документів і вказати обставини, які негативно вплинули на стан здоров’я та розвиток дитини.

Станом на 7 вересня 2023 року за даними державного порталу розшуку дітей загинуло понад 500 дітей, ще 1 120 отримали поранення, а понад 19 тисяч дітей вважаються депортованими. Точні цифри встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію.

Нагадаємо, Фокус писав про навчання українських дітей під час війни. Крім того, ми повідомляли, що близько 80-85% шкіл в Україні новий навчальний рік розпочнуть в очному або змішаному форматах.