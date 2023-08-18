Перший урок можна пропустити: у МОН розповіли, як діти навчатимуться в умовах війни

За словами міністра освіти Оксена Лісового, вчителі мають давати можливість відпрацювати пропущені заняття та контрольні, адже безпека дітей важливіша за навчальну програму.

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що якщо школярі через нічні тривоги відчувають втому, їх не слід змушувати йти на перший урок. Про це в п'ятницю, 18 серпня, міністр написав на своїй Facebook-сторінці.

Він підкреслив, що в таких випадках допустимо пропустити урок і заповнити пропущене пізніше, використовуючи можливості онлайн-платформи Всеукраїнської школи.

"Треба бути реалістами і розуміти, що втомлена дитина навряд чи зможе сприймати матеріал на уроці й мати необхідний рівень концентрації. Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що говорити про школярів", — пише Лісовий.

У разі, якщо учень пропустив контрольну, міністр запропонував дати йому шанс доскласти роботу, а освітній процес орієнтувати на головне, використовуючи академічну свободу.

Він також відповів на запитання про поведінку вчителя в разі початку тривоги, коли діти в класі перебувають, але він перебуває поза приміщенням. Лісовий сказав, що вчитель має перервати заняття і піти в укриття, де за можливості продовжити урок.

Лісовий зазначив, що поточний період складний для всіх через війну, і важливо берегти як свої сили, так і піклуватися один про одного.

"Чому наголошую на цьому? Тому що це питання не стільки про академічну успішність і правила, скільки про ментальне здоров'я — і школярів, і педагогів. Усім зараз важко. Війна стосується кожного з нас. Привносить зміни в життя, в його різні сфери. Додається навантаження, якого б у мирний час не було. Тому зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс і один одного", — резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше в МОН повідомляли, що очна чи заочна форма навчання тієї чи іншої школи залежатиме від наявності захисних споруд.

Раніше також повідомлялося, що новий навчальний рік близько 80-85% шкіл в Україні розпочнуть в очному або змішаному форматі.