Статус "дети войны" сегодня не предусматривает никаких дополнительных пособий, — министр соцполитики (видео)

На самом деле все 7,5 миллиона украинских детей считаются пострадавшими от войны, по словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович.

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О будущем детей, пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии, руководитель Министерства социальной политики Оксана Жолнович рассказала на конференции International Sustainability Forum 2023, которая состоялась 20-21 сентября этого года.

"До недавнего времени термин "дети войны" ассоциировался с людьми, которые родились до окончания Второй мировой войны. До начала российской вооруженной агрессии украинцы встречали его только на страницах книг по истории или в пенсионном удостоверении пожилых людей увидим отметку "ребенок войны". Но на самом деле все 7,5 миллиона детей так или иначе можно назвать "пострадавшими", — подчеркнула чиновница.

Оксана Жолнович отметила, что такой статус на сегодня не предусматривает никаких дополнительных льгот или помощи. Но, по словам министра, родители уже сейчас пытаются зарегистрировать детей с таким статусом на всякий случай. Однако правительство не предусматривает создавать такие льготные программы, потому что эти дети в конце концов впоследствии будут выплачивать помощь сами себе.

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Кроме того, Жолнович обратила внимание и на статус ветеранов, с которым она тоже видит большую проблему: какой он должен быть, каким должен быть объем льгот и вообще кому и как они будут предоставляться.

"Большинство людей со статусом ветерана вернется к нормальной гражданской жизни и выглядит так, что, с одной стороны, человек должен заработать и уплатить налог, с другой — налог этого человека переходит в льготу ему самому. Так насколько логично такое перетекание денег в природе? Поэтому нужно взвешенно к этому подходить", — отметила министр.

Дети войны — что это значит

Согласно действующему законодательству, дети войны — это лица, которые являются гражданами Украины и которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет (согласно ст. 1 Закона Украины "О социальной защите детей войны").

Сейчас в законодательной базе нет прописанных оснований для присвоения детям статуса "ребенок войны". Но этот статус обеспечивает постановление Кабинета Министров № 268 "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

Это дети, пострадавшие в результате военных конфликтов, военных действий или антитеррористических операций. Это могут быть дети, которые непосредственно пережили травмы, ранения, физическое, сексуальное или психологическое насилие, а также дети, которые были похищены, незаконно вывезены за пределы своей страны, привлечены к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований, незаконно удерживались или подверглись другим негативным последствиям из-за военных действий. Поэтому дети, которые после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года потеряли дом или родных, могут претендовать на специальный статус.

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Первый урок можно пропустить: в МОН рассказали, как дети будут учиться в условиях войны

Право на получение такого статуса имеют все дети, которые на момент осуществления антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18-летнего возраста. Также гарантии имеют несовершеннолетние, которые:

получили ранения, контузии, увечья;

стали жертвами физического, сексуального насилия;

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно удерживались, в частности в плену;

подверглись психологическому насилию.

Для получения статуса надо обратиться в органы опеки по месту регистрации или фактического проживания. В таком случае надо предоставить полный пакет документов и указать обстоятельства, которые негативно повлияли на состояние здоровья и развитие ребенка.

По состоянию на 7 сентября 2023 года, по данным государственного портала розыска детей, погибло более 500 детей, еще 1120 получили ранения, а более 19 тысяч детей считаются депортированными. Точные цифры установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации.

Напомним, Фокус писал об обучении украинских детей во время войны. Кроме того, мы сообщали, что около 80-85% школ в Украине новый учебный год начнут в очном или смешанном форматах.