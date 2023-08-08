"Не будет 100% офлайн": в Минобразования рассказали о формате обучения школьников с 1 сентября

Некоторые школы продолжат онлайн-обучение из-за постоянных обстрелов на прифронтовых территориях. Из госбюджета выделили средства на обустройство укрытий, рассказал заместитель министра Сташкив.

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Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив заявил, что новый учебный год около 80-85% школ в Украине начнут в очном или смешанном формате. Об этом он сообщил в эфире "Украинского Радио".

"По состоянию на 1 сентября у нас не будет 100% офлайн-обучения во всех школах, потому что есть школы на прифронтовых территориях, в частности в Харьковской области, которые находятся постоянно под обстрелами, и где тревоги происходят 4-5 раз в день, то есть там организовать очное обучение невозможно", — сказал Андрей Сташкив.

Чиновник отметил, что с 1 сентября процент школ, которые будут иметь очное или смешанное обучение, будет больше, чем в конце прошлого учебного года, в частности 80-85%.

В свою очередь МОН и ГСЧС разработали требования к учебным заведениям и их укрытиям. Также из государственного бюджета выделили 1,5 миллиарда гривен для областей, которые могут организовать образовательный процесс. В частности, школы и областные военные администрации будут определять формат обучения.

"Мы ожидаем, что 500 школ будут иметь новые укрытия за выделенные средства. В отдельных школах уже к 1 сентября будут завершены работы, но в некоторых укрытиях будут еще обустраиваться и после начала учебного года", — подчеркнул он.

Андрей Сташкив рассказал, что обустраивать школы новыми укрытиями помогают международные партнеры-доноры. По его словам, фактическая картина будет видна 1 сентября, когда откроются школы и будут приняты соответствующие решения ОВА, и будут подписаны акты готовности каждой школы к началу учебного года.

Напомним, 2 августа министр образования Оксен Лисовой рассказал, что школьников в Украине будут учить ориентироваться на местности и управлять дронами в рамках пилотного проекта Минобразования. В частности, пилотный проект обновленной дисциплины появится в школах из разных областей. Зато сначала состоится подготовка самих учителей, для этого привлекут международные и общественные организации с опытом обучения взрослых.