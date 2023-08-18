Обучение во время войны: в МОН рассказали, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Министерство рекомендует проводить образовательный процесс в начальной школе в очном режиме. Во время воздушной тревоги обучение будет приостанавливаться, а школьники будут направляться к укрытиям.

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В новом учебном году украинские школьники будут обучаться на очной, дистанционной и смешанной форме образовательного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Форма обучения той или иной школы будет зависеть от возможностей фонда защитных сооружений учреждения.

"Решение по формату обучения в 2023/2024 учебном году принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений", — говорилось в сообщении.

В частности, родители для своего ребенка могут выбрать любую форму получения образования: очную, дистанционную, семейную (домашнюю), экстернатную.

В очном режиме состоится обучение только в рамках расчетной емкости сооружений гражданской защиты для укрытия школьников, учителей и работников. Кроме этого, образовательный процесс можно сделать посменным: в течение дня, недели, месяца или семестра. Во время смешанного образовательного процесса занятия могут состояться в разной форме, в частности, лекции — дистанционно, а практические и лабораторные занятия — в очном режиме.

"Образовательный процесс в начальной школе желательно проводить в очном режиме, учитывая необходимость социализации детей", — пояснили в МОН.

В течение учебного года заведения могут изменять форму образовательного процесса. Во время воздушной тревоги обучение должно приостанавливаться, а участники образовательного процесса находиться в укрытии.

Добавили, что структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и формы организации образовательного процесса определят педагогический совет заведения.

Напомним, 8 августа Фокус писал, что около 80-85% школ в Украине новый учебный год приступят в очном или смешанном форматах. В то время как 2 августа министр образования Оксен Лесной рассказал, что школьников в Украине будут учить ориентироваться на местности и управлять дронами. Это произойдет в рамках пилотного проекта Минобразования.