Гроші українцям: чи скасують соцдопомогу громадянам за виїзд за кордон

Український уряд уже скасував соціальні виплати переселенцям, які понад 90 днів не були присутні в Україні. Міністриня соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, чи означає це, що держава скасує виплати всім громадянам, які виїхали за кордон.

Related video

Через повномасштабну війну велика кількість українців вимушено виїхали жити в інші країни і почали там нове життя. Багато громадян отримували різні соціальні виплати від держави ще до війни, але Кабінет Міністрів України не планує припинення будь-яких виплат для громадян за кордоном. Про це сказала в інтерв'ю "Укрінформу" 3 жовтня міністриня соціальної політики Оксана Жолнович.

"Ми більше не виплачуємо допомогу внутрішньо переміщеним особам, які понад 90 днів не були в країні", — сказала вона.

Важливо

В Україні з'являться електронні соціальні картки: що це таке

Вона пояснила, що виплату допомоги зберегли для людей з інвалідністю, оскільки в уряді вважають, що ті виплати, які зараз отримують люди, не є достатніми для того, щоб вони могли добре почуватися за кордоном.

"Плюс розуміємо, що не так багато людей з інвалідністю за кордон виїхало. Багато хто повернувся назад або взагалі не виїжджав, оскільки це складно для їхнього здоров'я", — зазначила Жолнович.

Також вона підкреслила, що пенсії громадянам, які виїхали, уряд точно продовжить виплачувати, адже це ті гроші, які людина чесно заробила. На уточнювальне запитання, чи розглядається припинення будь-яких інших виплат для цієї категорії людей, Оксана Жолнович відповіла негативно.

Усі пільги в Україні переформатують

У цьому самому інтерв'ю Оксана Жолнович повідомила, що Міністерство соціальної політики створює новий Соціальний кодекс і проведе глобальне переформатування пільг. Відомство, зокрема, хоче оцінити всі виплати на адекватність та уніфікувати їх.

"Коли ми сформуємо достатню кількість послуг, коли 80% населення буде охоплено послугами, людей будуть якісно супроводжувати і вони вийдуть зі складних життєвих обставин, тоді виплати самі собою і можна зменшити, тому що люди підуть в економічну активність", — пояснила Жолнович.

Важливо

Субсидії в Україні: хто може залишитися без пільг у 2023 році

За словами міністрині, деякі українці залишаться без будь-яких надходжень від держави, але це не означає, що всі соціальні виплати буде скасовано.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, як Міністерство соціальної політики України хоче перерахувати пенсії наступного року. Планується, що виплати українцям підвищать тричі.

Ще Фокус пояснював, хто з українців може отримати додаткові виплати від 5 до 30 тисяч гривень.