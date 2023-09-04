Соцдопомогу в Україні почнуть виплачувати через "Дію": що відомо

Завдяки новим послугам українці зможуть заощаджувати час і нерви, оскільки їх позбавили обов'язкової необхідності відвідувати держоргани і збирати множинний довідки.

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Деякі українці зможуть подавати заявки на фінансову допомогу від держави на порталі "Дія". Тобто тепер їм не потрібно буде збирати ксерокопії та ходити до держустанов, щоб оформити виплати. Про це повідомив 4 вересня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, нововведення стосується українських сімей з дітьми. Відтепер батьки можуть не виходячи з дому подавати такі заяви:

на допомогу при усиновленні дитини;

на допомогу з доглядом за хворою дитиною;

на допомогу людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

на допомогу на дитину одинокій матері або батькові;

Як повідомив міністр, скористатися новими послугами можна після на порталі "Дія". Потім потрібно вибрати розділ "Послуги" і клікнути на "Сім'я". У новому вікні обираєте потрібну послугу, заповнюєте заяву і підписуєте документ за допомогою "Дія. Підпис".

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"Це все. Далі заява надійде органам соціального захисту, а результат розгляду Дія повідомить в особистому кабінеті на порталі та листом на електронну пошту", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, хто з українців може скористатися новою послугою реєстрація нерухомості в "Дії". Так, нововведення не тільки залишить шахраїв без можливості підробити документи, а й дасть змогу громадянам отримати компенсацію на ремонт житла в рамках програми "єВідновлення".

Також Фокус розповідав, що в "Дії" тепер можна замінити водійське посвідчення: покрокова інструкція.

Також на початку серпня стало відомо, коли запустять послугу оформлення субсидії в "Дії". Українців обіцяють не залишати без субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у новому опалювальному сезоні. Крім того, уряд хоче повністю оцифрувати процедуру з оформлення допомоги.