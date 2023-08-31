Знижки, поселення та надсилання документів: як "Дія" спростить життя студентам

Сервіс державних послуг "Дія" допоможе українцям не лише скоротити кількість паперових документів під час вступу, а й отримати приємні знижки на навчання.

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Мобільний застосунок для державних послуг "Дія" абітурієнти можуть використовувати, щоб спростити вступ до вищих навчальних закладів або поселення в гуртожитки. Пресслужба пояснила українцям на офіційному каналі в Telegram, як правильно користуватися електронними документами в такому разі.

Документи в електронному вигляді приймає Західноукраїнський національний університет у Тернополі. Копіями документів через мобільний застосунок там можна поділитися в приймальній комісії, під час поселення до студентського гуртожитку, а також використати їх для швидкого доступу до онлайн-кабінету студента, щоб побачити свої оцінки з дисциплін. У цих випадках копії необхідних документів "летять" одразу в інформаційну систему навчального закладу.

Скористатися віртуальними документами також можна в мобільному застосунку Univera для студентів Національного університету "Одеська політехніка". Поділившись електронним паспортом за допомогою "Дія", студенти отримають доступ до застосунку з розкладом занять і новинами університету. Крім того, Univera надає студентам можливість обрати або змінити банк для виплати стипендії онлайн.

А ось копія довідки ВПО, яку теж можна пред'явити на вимогу за допомогою "Дії", дає право на знижку в 2 тисячі гривень на навчання в комп'ютерній школі Hillel School.

Крім того, у багатьох закладах освіти можна одразу передати копії документів у цифровому вигляді, щоб не "ксерити" паперові оригінали. Для цього потрібно відкрити мобільний застосунок "Дія", просканувати OR-код і надіслати потрібні файли до закладу освіти електронною поштою. Таку опцію підтримують:

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Національний університет "Одеська юридична академія";

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Університет економіки і права "КРОК";

Національний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук);

Національний університет "Запорізька політехніка";

Тернопільський кооперативний професійний коледж.

Абітурієнти та студенти в Україні можуть скористатися цифровим сервісом для передання документів до навчальних закладів Абітурієнти та студенти в Україні можуть скористатися цифровим сервісом для передання документів до навчальних закладів Абітурієнти та студенти в Україні можуть скористатися цифровим сервісом для передання документів до навчальних закладів Абітурієнти та студенти в Україні можуть скористатися цифровим сервісом для передання документів до навчальних закладів Абітурієнти та студенти в Україні можуть скористатися цифровим сервісом для передання документів до навчальних закладів Абітурієнти та студенти в Україні можуть скористатися цифровим сервісом для передання документів до навчальних закладів

Раніше ми писали про те, хто з українців може скористатися новою послугою реєстрація нерухомості в "Дії". Послуга не тільки позбавить шахраїв можливості підробити документи, а й дасть змогу громадянам отримати компенсацію на ремонт житла в рамках програми "єВідновлення".

Також на початку серпня українцям розповіли, коли запустять послугу оформлення субсидії в "Дії". Українців обіцяють не залишати без субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у новому опалювальному сезоні. Крім того, уряд хоче повністю оцифрувати процедуру з оформлення допомоги.