Соцпомощь в Украине начнут выплачивать через "Дію": что известно
Благодаря новым услугам украинцы смогут экономить время и нервы, поскольку их избавили от обязательной необходимости посещать госорганы и собирать множественный справки.
Некоторые украинцы смогут подавать заявки на финансовую помощь от государства на портале "Дія". То есть теперь им не нужно будет собирать ксерокопии и ходить в госучреждения, чтобы оформить выплаты. Об этом сообщил 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, новшество касается украинских семей с детьми. Отныне родители могут не выходя из дома подавать следующие заявления:
- на помощь при усыновлении ребенка;
- на помощь с уходом за больным ребенком;
- на помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
- на помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
Как сообщил министр, воспользоваться новыми услугами можно после на портале "Дія". Затем нужно выбрать раздул "Услуги" и кликнуть на "Семья". В новом окне выбираете нужную услугу, заполняете заявление и подписываете документ с помощью "Дія. Підпис".
"Это все. Далее заявление поступит органам социальной защиты, а результат рассмотрения Действие сообщит в личном кабинете на портале и письмом на электронную почту", — сказано в сообщении.
Ранее Фокус писал, кто из украинцев может воспользоваться новой услугой регистрация недвижимости в "Дії". Так, нововведение не только оставит мошенников без возможности подделать документы, но и позволит гражданам получить компенсацию на ремонт жилья в рамках программы "єВідновлення".
Также Фокус рассказывал, что в "Дії" теперь можно заменить водительское удостоверение: пошаговая инструкция.
Также в начале августа стало известно, когда запустят услугу оформления субсидии в "Дії". Украинцев обещают не оставлять без субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в новом отопительном сезоне. Кроме того, правительство хочет полностью оцифровать процедуру по оформлении помощи.