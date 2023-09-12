В Україні з'являться електронні соціальні картки: що це таке

Для українців збираються автоматизувати систему соціальних сервісів і послуг. Так, наприклад, для громадян введуть спеціальні електронні персональні персональні соціальні картки.

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У чотирьох українських областях почалося бета-тестування системи електронного кейс-менеджменту (електронних соціальних карт). Про це 12 вересня повідомила у своєму Telegram-каналі міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що тепер, коли громадянин звертатиметься по соціальну допомогу, вся інформація про нього потраплятиме на планшет до кейс-менеджера. Також у кожної людини з'явиться електронна персональна картка, де буде вся соціальна історія. Це щось на кшталт медичної картки з історією лікування.

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Завдяки персональній соціальній карті кейс-менеджер одразу побачить, які соціальні послуги громадянин уже отримував. Ця інформація допоможе розв'язати виниклі проблеми чи питання. Тобто кейс-менеджер одразу зрозуміє, яке питання хоче вирішити громадянин і чим йому можна допомогти.

"Така практика використовується в багатьох бізнес-процесах. У соціальній роботі це означає скоординоване надання допомоги та підтримки людям, які опинилися в складних життєвих обставинах", — ідеться в повідомленні.

З 12 вересня проєкт реалізовуватимуть у чотирьох областях, а саме:

у Вінницькій;

у Дніпропетровській;

у Полтавській;

у Черкаській.

Жолнович також зазначила, що в персональні соціальні картки включатимуть і медичні дані, Наприклад, вказуватимуть, чи потребує конкретна людина соціальних послуг під час реабілітації.

До слова, на початку вересня стало відомо, що українські сім'ї з дітьми тепер можуть подавати заявки на фінансову допомогу від держави на порталі "Дія". Так, батьки з 4 вересня можуть не виходячи з дому подавати такі заяви:

на допомогу при усиновленні дитини;

на допомогу по догляду за хворою дитиною;

на допомогу людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

на допомогу на дитину одинокій матері або батькові.

Також на початку серпня стало відомо, коли запустять послугу оформлення субсидії в "Дії".