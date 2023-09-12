В Украине появятся электронные социальные карты: что это такое

Для украинцев собираются автоматизировать систему социальных сервисов и услуг. Так, например, для граждан введут специальные электронные персональные социальные карты.

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В четырех украинских областях началось бета-тестирование системы электронного кейс-менеджмента (электронных социальных карт). Об этом 12 сентября сообщила в своем Telegram-канале министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она отметила, что теперь, когда гражданин будет обращаться за социальной помощью, вся информация о нем будет попадать на планшет к кейс-менеджеру. Также у каждого человека появится электронная персональная карточка, где будят вся социальная история. Это что-то вроде медицинской карты с историей лечения.

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Благодаря персональной социальной карте кейс-менеджер сразу увидит, какие социальные услуги гражданин уже получал. Эта информация поможет решить возникшие проблемы или вопросы. То есть кейс-менеджер сразу поймет, с какой вопрос хочет решить гражданин и чем ему можно помочь.

"Такая практика используется во многих бизнес-процессах. В социальной работе это означает скоординированное оказание помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах", — сказано в сообщении.

С 12 сентября проект будут реализовывать в четырех областях, а именно:

в Винницкой;

в Днепропетровской;

в Полтавской;

в Черкасской.

Жолнович также отметила, что в персональных социальных карточках будут включать и медицинские данные, Например, буде указываться, нуждается ли конкретный человек в социальных услугах во время реабилитации.

К слову, в начале сентября стало известно, что украинские семьи с детьми теперь могут подавать заявки на финансовую помощь от государства на портале "Дія". Так, родители с 4 сентября могут не выходя из дома подавать следующие заявления:

на помощь при усыновлении ребенка;

на помощь по уходу за больным ребенком;

на помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

на помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Также в начале августа стало известно, когда запустят услугу оформления субсидии в "Дії".