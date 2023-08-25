Субсидії в Україні: хто може залишитися без пільг у 2023 році

За словами директора департаменту ПФУ Олени Охріменко, щоб гроші на рахунок продовжували безперервно надходити, не можна допускати, аби були борги за послуги ЖКГ.

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Деякі категорії українців будуть позбавлені субсидій за певних обставин. Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко в ефірі телеканалу "Суспільне".

За її словами, таке може статися в тому разі, якщо у громадянина України є накопичений борг, який за останні три місяці перевищив суму в 680 гривень.

При цьому якщо погасити його, тоді дія субсидії залишиться чинною. В іншому ж випадку Пенсійний фонд (ПФУ) не укладатиме договір реструктуризації до моменту погашення боргу. Тільки тоді у людини буде можливість отримати субсидію.

Призначення субсидій: хто може розраховувати на виплати

В уряді ухвалили рішення призначати соціальні виплати в тому разі, якщо витрати українця на комунальні послуги перевищують 15% від середньомісячного доходу сім'ї. Діятиме це правило протягом усього воєнного стану і ще місяць після.

Під час опалювального сезону 2022/2023, українці в середньому отримували до 1600 гривень на місяць субсидії, а вже цієї осені сума може значно зрости у зв'язку з подорожчанням електроенергії.

Примітно, що для оформлення соціальних виплат тепер не обов'язково особисто відвідувати відповідні установи. Можна пройти всі процедури онлайн на порталах "Дія" або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів).

Раніше в новинах компаній "Укрнет" повідомлялося, як жителі столиці можуть замовити ліки в аптеках онлайн.

Раніше Фокус повідомляв, коли українцям потрібно подавати документи для оформлення субсидії, щоб у результаті не залишитися ні з чим. Громадяни, які через різні обставини не в змозі самостійно оплачувати комунальні рахунки, можуть розраховувати на допомогу від держави.