Субсидии в Украине: кто может остаться без льгот в 2023 году

По словам директора департамента ПФУ Елены Охрименко, чтобы деньги на счет продолжали беспрерывно поступать, нельзя допускать, чтобы были долги за услуги ЖКХ.

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Некоторые категории украинцев будут лишены субсидий при определенных обстоятельствах. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко в эфире телеканала "Суспiльне".

По ее словам, такое может произойти в том случае, если у гражданина Украины есть накопленный долг, которые за последние три месяца превысил сумму в 680 гривен.

При этом если погасить его, тогда действие субсидии останется в силе. В ином же случае Пенсионный фонд (ПФУ) не будет заключать договор реструктуризации к моменту погашения долга. Только тогда у человека будет возможность получить субсидию.

Назначение субсидий: кто может рассчитывать на выплаты

В правительстве приняли решение назначать социальные выплаты в том случае, если расходы украинца на коммунальные услуги превышают 15% от среднемесячного дохода семьи. Действовать это правило будет в течении всего военного положения и еще месяц после.

Во время отопительного сезона 2022/2023, украинцы в среднем получали до 1600 гривен в месяц субсидии, а уже этой осенью сумма может значительно вырасти в связи с подорожанием электроэнергии.

Примечательно, что для оформления социальных выплат теперь не обязательно лично посещать соответствующие учреждения. Можно пройти все процедуры онлайн на порталах "ДіЯ" или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

Ранее Фокус сообщал, когда украинцам нужно подавать документы для оформления субсидии, чтобы в результате не остаться ни с чем. Граждане, которые в силу разных обстоятельств не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные счета, могут рассчитывать на помощь от государства.