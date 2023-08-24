Чтобы не остаться ни с чем: когда украинцам подавать документы для оформления субсидии

Украинцы, которые в силу разных обстоятельств не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные счета, могут рассчитывать на помощь от государства. При этом подавать заявку на получение субсидии нужно в определенные сроки.

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В Министерстве социальной политики Украины сообщили, когда украинцам лучше всего подавать для оформления субсидии на оплату коммунальных услуг. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что у украинцев есть возможность обращаться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг в любом месяце в течение года. Сама госпомощь рассчитывается:

на неотапливаемый сезон — с 1 мая до 30 сентября;

на отопительный сезон — от 1 октября до 30 апреля.

В то же время жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначают один раз в календарный год после личного обращения потребителя.

Если обратиться за назначением субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, тогда ее назначат с месяца, в котором стартовал отопительный сезон.

При обращении за назначением субсидии в течение трех месяцев после повышения коммунальных тарифов ее назначают от месяца такого повышения.

Кому не выдадут субсидию

В постановлении Кабмина Украины №848 от 21 октября 1995 года "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий", перечислены причины, по которым денежную государственную помощь отменят или откажутся предоставлять:

если площадь дома превышает 230 кв. м, а квартиры — 130 кв. м (кроме случаев, когда речь идет о детских домах семейного типа, многодетных семьях и т.п.);

если кто-то из членов домовладения на 1 число даты оформления субсидии владеет определенными видами имущества — транспортным средством, младше 5 лет, более чем одним транспортным средством, возрастом до 15 лет (в обоих случаях — за исключением мопедов и прицепов);

если среди членов домовладения есть совершеннолетние, к которым есть определенные замечания — совсем не имеют доходов, не платят Единый социальный взнос, выехали за границу более чем на 60 дней и т.д;

если кто-то из членов домовладения за 12 месяцев до даты оформления субсидии выплатил более чем 51 тыс. грн за покупку земельного участка, квартиры, транспортного средства, ценных бумаг и т.д;

при задолженности за коммуналку;

если не вернули излишне начисленную субсидию;

если проживают граждане, которые не платят алиментов или задолжали по другим исполнительным производствам;

если кто-то имеет другое жилье (есть широкий перечень исключений);

если у кого-то есть на депозитном счете более чем 100 тыс. грн или владеет драгоценными металлами на сумму более чем 50 тыс. грн.

Напомним, с 25 июля 2023 года в Украине действует обновленный механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий. Так, чтобы оформить соцвыплаты, гражданам больше не придется собирать многочисленное количество справок.

Также Фокус рассказывал, полагается ли субсидия гражданам, которые арендуют жилье. Еще Фокус рассказывал, кто из украинцев может потерять право на субсидию и что с этим делать.