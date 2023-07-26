Теперь проще простого: Кабмин еще больше упростил оформление жилищных субсидий

В правительстве запустили усовершенствованный механизм оформления субсидии, поэтому теперь украинцам не нужно собирать многочисленные справки.

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Кабмин Украины во время заседания 25 июля усовершенствовал механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий. Об этом заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь социальная поддержка граждан станет еще доступнее.

"Принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Это сделает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной", — сказано в его сообщении.

Речь идет о том, что украинцы теперь смогут пользоваться упрощенной процедурой оформления субсидий. То есть гражданам не нужно собирать многочисленные справки. Подавать упрощенное заявление на субсидию можно онлайн:

через "Дію";

в онлайн-кабинете на веб-портале или в приложении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также упрощенное заявление можно подать:

по почте;

через сервисные центры ПФУ;

через уполномоченных лиц в сельских, поселковых, городских советах;

в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В заявлении нужно будет указать информацию:

о всех членах домохозяйства;

о месте проживания;

реквизиты счета, на который должны начислять субсидию, если ее назначат.

Кому откажут в назначении субсидии

Гражданам с просроченной более чем на три месяца задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом общая сумма долга должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).

Также в предоставлении субсидии будет отказано, по следующим причинам: