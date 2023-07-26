Теперь проще простого: Кабмин еще больше упростил оформление жилищных субсидий
В правительстве запустили усовершенствованный механизм оформления субсидии, поэтому теперь украинцам не нужно собирать многочисленные справки.
Кабмин Украины во время заседания 25 июля усовершенствовал механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий. Об этом заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, теперь социальная поддержка граждан станет еще доступнее.
"Принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Это сделает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной", — сказано в его сообщении.
Речь идет о том, что украинцы теперь смогут пользоваться упрощенной процедурой оформления субсидий. То есть гражданам не нужно собирать многочисленные справки. Подавать упрощенное заявление на субсидию можно онлайн:
- через "Дію";
- в онлайн-кабинете на веб-портале или в приложении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Также упрощенное заявление можно подать:
- по почте;
- через сервисные центры ПФУ;
- через уполномоченных лиц в сельских, поселковых, городских советах;
- в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В заявлении нужно будет указать информацию:
- о всех членах домохозяйства;
- о месте проживания;
- реквизиты счета, на который должны начислять субсидию, если ее назначат.
Кому откажут в назначении субсидии
Гражданам с просроченной более чем на три месяца задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом общая сумма долга должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).
Также в предоставлении субсидии будет отказано, по следующим причинам:
- если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;
- если член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;
- если у гражданина есть на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн;
- если есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
- если в составе семьи есть совершеннолетние не работающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.