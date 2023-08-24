Щоб не залишитися ні з чим: коли українцям подавати документи для оформлення субсидії

Українці, які через різні обставини не в змозі самостійно оплачувати комунальні рахунки, можуть розраховувати на допомогу від держави. При цьому подавати заявку на отримання субсидії потрібно в певні терміни.

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У Міністерстві соціальної політики України повідомили, коли українцям найкраще подавати для оформлення субсидії на оплату комунальних послуг. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що в українців є можливість звертатися по субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у будь-якому місяці впродовж року. Сама держдопомога розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон — від 1 жовтня до 30 квітня.

Водночас житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначають один раз на календарний рік після особистого звернення споживача.

Якщо звернутися за призначенням субсидії протягом двох місяців від початку опалювального сезону, тоді її призначать із місяця, в якому стартував опалювальний сезон.

У разі звернення за призначенням субсидії протягом трьох місяців після підвищення комунальних тарифів її призначають від місяця такого підвищення.

Кому не видадуть субсидію

У постанові Кабміну України №848 від 21 жовтня 1995 року "Про спрощення порядку надання населенню субсидій" перелічено причини, через які грошову державну допомогу скасують або відмовляться надавати:

якщо площа будинку перевищує 230 кв. м, а квартири — 130 кв. м (крім випадків, коли йдеться про дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї тощо);

якщо хтось із членів домоволодіння на 1 число дати оформлення субсидії володіє певними видами майна — транспортним засобом, молодшим за 5 років, більш ніж одним транспортним засобом, віком до 15 років (в обох випадках — за винятком мопедів і причепів);

якщо серед членів домоволодіння є повнолітні, до яких є певні зауваження — зовсім не мають доходів, не сплачують Єдиний соціальний внесок, виїхали за кордон більш ніж на 60 днів тощо;

якщо хтось із членів домоволодіння за 12 місяців до дати оформлення субсидії виплатив більш ніж 51 тис. грн за купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів тощо;

у разі заборгованості за комуналку;

якщо не повернули надмірно нараховану субсидію;

якщо проживають громадяни, які не платять аліментів або заборгували за іншими виконавчими провадженнями;

якщо хтось має інше житло (є широкий перелік винятків);

якщо хтось має на депозитному рахунку більш ніж 100 тис. грн або володіє дорогоцінними металами на суму більш ніж 50 тис. грн.

Нагадаємо, з 25 липня 2023 року в Україні діє оновлений механізм швидкого оформлення та надання житлових субсидій. Так, щоб оформити соцвиплати, громадянам більше не доведеться збирати численну кількість довідок.

Також Фокус розповідав, чи належить субсидія громадянам, які орендують житло. Ще Фокус розповідав, хто з українців може втратити право на субсидію і що з цим робити.