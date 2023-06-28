Пільги на комуналку: хто та чому не зможе оформити субсидію

В Україні сім’ї, чиї витрати на комірне перевищують 15% доходу, мають право на отримання житлових субсидій. Однак через дію певних критеріїв пільгу отримують не всі заявники. І причина не лише в матеріальних статках, кажуть фахівці.

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Житлова субсидія не призначається громадянам, які мають прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Про це пише Фокус у новій статті "Менші цифри у платіжці. Як отримати субсидію та кому можуть відмовити".

За словами керуючого партнера ЮК Winner Ігоря Яська, житлова субсидія призначається у таких випадках за умови підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або її оскарження в судовому порядку.

Також пільгу не призначають, якщо:

загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та 230 кв. м у будинках; член сім’ї протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тис. грн; особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. грн; наявний транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років та/або більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа); у складі сім’ї є повнолітні непрацюючі (і які не мають статусу безробітного) або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, чи особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців.

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Субсидії в Україні: що потрібно знати громадянам, які орендують житло

На думку опитаних Фокусом експертів, попри постійне посилення вимог щодо надання субсидій, а також верифікації доходів та майна, залишаються нерідкими випадки, коли пільги отримують достатньо заможні громадяни. У той же час багато громадян, які дійсно потребують житлових субсидій, не можуть їх отримати.

"Наприклад, сума субсидії покриває лише частину витрат сім'ї на комунальні послуги. Якщо в родини дуже погана фінансова ситуація, то вони можуть не в повному обсязі сплачувати комунальні платежі, навіть отримуючи субсидії. В результаті зростає заборгованість, а їм відмовляють у субсидії", — каже Хмелевський.

Попри підвищення вимог до отримувачів субсидій, їх часто отримують дуже небідні люди Фото: УНІАН

Чимало проблем при оформлені субсидії виникає через те, що деякі особи, які прописані в даній квартирі, там фактично не проживають, додав він.

Крім того, підхід щодо розрахунку прибутку осіб, який вимірюється кожні пів року, а не за весь рік, недосконалий, кажуть юристи.

"Це призводить до відмов у призначенні субсидій особам з числа власників паїв, які здають їх в оренду навесні і влітку і отримують за це дохід. Його вони позбавлені взимку", — пояснив Фокусу Ігор Ясько.

Механізм субсидій треба удосконалити, щоб відмова від надання субсидій не робила людину біднішою, кажуть економісти

Механізм призначення субсидій варто покращувати, переконані експерти. Зокрема, критерії треба визначати таким чином, щоб відмова від субсидій не призводила до ще більшого зубожіння людей та зростання заборгованості за комуналку, вважає Хмелевський.

"Надання субсидій — є наслідком низьких доходів населення. Єдиний спосіб зробити справедливою ситуацію, — підвищити доходи населення. У світі різні способи допомоги малозабезпеченим, але кожна країна вибудовує свій механізм, виходячи з можливості держбюджету", — каже економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо, в Україні розробляють новий механізм призначення субсидій. Зокрема, скасують вимогу збору довідки та заповнення декларації на призначення субсидії на оплату ЖКП.

Фокус також писав, що у 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення за допомогою, її отриманні, а також після відповідних виплат.