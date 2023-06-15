В Україні розробили новий механізм призначення субсидій: що зміниться

Українці вже до кінця 2023 року будуть по-новому оформлювати житлові субсидії. Фокус розібрався, що зміниться.

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В Україні з'явився механізм швидкого надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це 15 червня повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що процедуру звернення за житловою субсидією спростили, а вирішувати, надавати допомогу громадянам чині, вирішуватимуть швидше.

Які зміни запроваджує уряд

Не потрібно буде збирати довідки та заповнювати декларацію на призначення субсидії на оплату ЖКП. При поданні заяви представник домогосподарства має лише подати спрощену заяву, в якій зазначити:

інформацію про всіх його членів;

місце проживання;

реквізити рахунку для зарахування субсидії в разі її призначення (у форматі IBAN).

Коли запрацює спрощений механізм подання заяви?

Попередньо — до початку опалювального сезону. Наразі триває робота над технічною частиною реалізації механізму.

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При цьому за громадянами залишать можливість звертатися за призначенням допомоги за нині чинним механізмом.

Як подавати заяву

Онлайн (підписавши її при цьому кваліфікованим електронним підписом):

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку ПФУ;

на порталі "Дія".

Поштою або самостійно:

через сервісні центри Пенсійного фонду;

уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

ЦНАП.

Як оформити субсидію онлайн

Для цього потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на сайті ПФУ;

після цього перейти до "Особистого кабінету" та клацнути розділ "Комунікації з ПФУ", далі перейти до розділу "Заява на житлову субсидію або пільгу";

підготувати скановані копії документів, погодитись на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити";

далі клікнути на "Заяву про призначення та надання житлової субсидії" та заповнити поля онлайн форми;

додати скановані копії документів, натиснувши кнопку "Додати файл";

клацнути на "Сформувати заяву" в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви;

додати цифровий підпис та надіслати документи до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо також, що з 1 лютого 2023 року українці, які отримують субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг, самі знімають гроші та перераховують їх комунальним підприємствам. До цього субсидія одразу враховувалася у платіжках за комунальні послуги.

Раніше ЗМІ підрахували, що під час опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень субсидії на місяць.